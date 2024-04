Le PM Pham Minh Chinh reçoit la ministre chinoise de la Justice

En recevant vendredi 19 avril à Hanoï la ministre chinoise de la Justice, He Rong, en visite de travail au Vietnam, le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a suggéré aux ministères vietnamien et chinois de la Justice de renforcer la coopération et le soutien mutuel pour qu’ils soient à la hauteur des relations entre les deux pays.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam considérait le développement de relations stables, saines, durables et à long terme avec la Chine comme une politique cohérente, une exigence objective, un choix stratégique et une priorité de premier rang dans sa politique étrangère globale.

Le gouvernement vietnamien crée des conditions favorables à la promotion de la coopération juridique et judiciaire entre les deux ministères et les secteurs judiciaires du Vietnam et de Chine, a souligné le Premier ministre.

Le chef du gouvernement a demandé aux ministères de la Justice des deux pays de mettre en œuvre efficacement leur protocole d'accord signé et de continuer à promouvoir et à approfondir les activités de coopération pratiques et efficaces dans les temps à venir, en se concentrant sur la construction et le perfectionnement de l'État de droit et des lois, la promotion de la coopération dans la formation de ressources humaines de haute qualité, et de la coopération en matière d'entraide judiciaire conformément aux traités internationaux bilatéraux et multilatéraux auxquels les deux pays sont membres...

La ministre He Rong a exprimé sa joie d'être témoin des grandes réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique rapide, ainsi que de construction d'un État de droit socialiste.

Partageant les opinions du Premier ministre Pham Minh Chinh, la ministre He Rong a affirmé qu'elle continuerait à travailler avec le ministère vietnamien de la Justice pour promouvoir leurs activités de coopération et les rendre de plus en plus substantielles et efficaces conformément aux accords conclus par les hauts dirigeants des deux pays, y compris des contenus mentionnés par le Premier ministre Pham Minh Chinh.

VNA/CVN