Le PM rencontre une délégation de patriarches, chefs de village et artisans

Dans l'après-midi du 19 avril, à Hanoï, au nom des dirigeants du Parti et de l'État, le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a rencontré une délégation de patriarches, chefs de village, artisans et personnalités prestigieuses.

>> Valoriser le rôle des patriarches

La rencontre est une activité visant à marquer le 49e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril), le 70e de la Victoire de Diên Biên Phu (7 mai) et la Journée culturelle des groupes ethniques vietnamiens (19 avril).

Photo : VNA/CVN

La rencontre a réuni 128 patriarches, chefs de village, artisans et personnalités prestigieuses ayant apporté de nombreuses contributions à la préservation et à la promotion des valeurs culturelles du pays.

Les délégués ont exprimé leur joie car le Parti et l'État ont lancé nombreuses lignes directrices et politiques pour préserver et promouvoir l'identité culturelle nationale. Ils ont également informé des difficultés dans ce travail, espérant que le Parti et l'État auraient de meilleures politiques pour encourager les personnes et les organisations dévouées dans la préservation et le développement des valeurs culturelles nationales.

Après avoir transmis aux délégués les salutations du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé ces dernières années, le Parti et l'État avaient toujours prêté attention et consacré de nombreuses ressources au développement de la culture, à la préservation et à la promotion des valeurs culturelles traditionnelles des groupes ethniques.

De nombreuses valeurs culturelles traditionnelles et patrimoines culturels typiques des groupes ethniques sont préservés et promus. Parmi eux, de nombreux sites patrimoniaux aux valeurs particulièrement remarquables ont été reconnus et enregistrés au niveau international..., a-t-il précisé.

Le chef du gouvernement a souligné le rôle des patriarches, chefs de village, artisans et personnalités religieuses dans ce travail, avant de demander aux organes compétents de chercher à mobiliser toutes les ressources, notamment le partenariat public-privé, pour développer la culture.

Il leur a également ordonné de continuer à améliorer et mettre en œuvre efficacement les politiques pour encourager les patriarches, chefs de village, artisans et les personnes prestigieuses à promouvoir l’union nationale, de renforcer la coopération internationale dans le domaine culturel...

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré espérer que les patriarches, les chefs de village, les artisans et les personnes prestigieuses continueraient à promouvoir les résultats obtenus pour développer leur rôle actif dans la préservation et la promotion des valeurs culturelles de la nation.

VNA/CVN