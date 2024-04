Le Vietnam affirme son rôle de président du Comité de l'ASEAN au Mexique

Photo: VNA/CVN

L'événement fait partie d'une série d'activités des affaires étrangères du Comité de l'ASEAN au Mexique (ACMC) visant à renforcer la compréhension et à resserrer la solidarité et l'amitié entre les États membres de l'ASEAN et le Mexique en général et le corps législatif mexicain en particulier.

Selon la présidente de la Chambre des députés mexicaine, Marcela Guerra Castillo, le Mexique et les pays de l'ASEAN partagent de nombreuses similitudes, non seulement dans les politiques de développement socio-économique, le maintien d'un environnement pacifique et stable dans la région, mais aussi dans la diversité de leur identité culturelle.

Appréciant le rôle de l'ASEAN sur la scène internationale, Marcela Guerra Castillo a déclaré que l'ASEAN jouait aussi un rôle central dans la promotion de la coopération entre les régions du monde, y compris l'Amérique latine.

L'ambassadeur vietnamien Nguyên Hoành Nam, président tournant de l'ACMC, a présenté les étapes les plus importantes du processus de développement de l'ASEAN.

L'ASEAN prenait en haute considération les relations avec le Mexique, a-t-il déclaré, ajoutant que les relations bilatérales entre les États membres de l'ASEAN et le Mexique n'ont cessé de se développer ces dernières années dans de nombreux domaines, notamment dans l'investissement, le commerce et le tourisme.

Nguyên Hoành Nam a exprimé le souhait que l'ASEAN et le Mexique, par le biais de leurs groupes parlementaires d'amitié respectifs, continuent à renforcer leurs activités dans le domaine de la diplomatie parlementaire, contribuant ainsi à rendre les relations entre les deux parties plus profondes, intégrales et substantielles.

VNA/CVN