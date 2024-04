Le Vietnam veut renforcer sa coopération avec la Côte d'Ivoire

Les 17 et 18 avril, la vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Minh Hang a effectué une visite de travail en Côte d’Ivoire et coprésidé la 3 e consultation politique avec le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur, chargé de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur, Wautabouna Ouattara.

>> Visioconférence sur les relations d'affaires Vietnam - Côte d'Ivoire

>> Une nouvelle étape de développement pour les relations Vietnam - Côte d'Ivoire

Le ministre délégué Wautabouna Ouattara a exprimé son admiration pour le processus de Renouveau et hautement apprécié les réalisations socio-économiques du Vietnam au cours des dernières années. Il a exprimé son désir de tirer les leçons du modèle de développement réussi du Vietnam.

Photo : Baoquocte/CVN

La vice-ministre Nguyên Minh Hang a affirmé que le Vietnam valorisait et souhaitait toujours promouvoir sa coopération multiforme avec la Côte d'Ivoire, partenaire traditionnel et amical du Vietnam en Afrique.

Les deux parties ont exprimé leur joie face aux développements remarquables intervenus récemment dans les relations Vietnam - Côte d'Ivoire.

La Côte d'Ivoire est actuellement le premier partenaire commercial du Vietnam en Afrique. Les deux parties disposent encore d'un grand potentiel pour renforcer la coopération dans le commerce, l'investissement, l'agriculture, la culture, les sports...

Les deux parties ont discuté et convenu de nombreuses mesures visant à créer une avancée dans la coopération entre les deux pays pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques en 2025, comme renforcement de l'échange de délégations à tous les niveaux, en particulier celles de haut niveau, coordination plus étroite et soutien mutuel au sein d'importants forums et organisations internationaux et régionaux tels que les Nations unies…

Sur le plan économique, les deux parties ont convenu de favoriser les exportations de produits clés des deux pays, tels que le riz, la noix de cajou, d’accélérer les négociations et la signature d’accords de coopération bilatéraux sur des échanges commerciaux et des investissements importants...

Wautabouna Ouattara a affirmé que son pays considérait le Vietnam comme un partenaire stratégique dans l'agriculture et espéré que le Vietnam soutiendrait la Côte d'Ivoire dans la production de riz et la garantie de la sécurité alimentaire.

Selon lui, la Côte d'Ivoire est prête à créer des conditions favorables aux entreprises vietnamiennes dans l’ouverture de succursales et des investissements sur son sol, l’aidant à atteindre rapidement les objectifs stratégiques de développement national.

Au cours de sa visite, la vice-ministre Nguyên Minh Hang a rencontré le vice-président de l'Assemblée nationale Konaté Sidiki et a assisté à une table ronde d'affaires Vietnam - Côte d'Ivoire présidée par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire.

En outre, la vice-ministre Nguyên Minh Hang a assisté à la 13e édition du Marché des arts du spectacle d'Abidjan (MASA), à l'invitation de la ministre de la Culture, Françoise Remarck. Il s’agit d’un événement d'échange culturel à grande échelle qui se tient tous les 2 ans. Cette année, l’événement voit la participation de plus de 33 pays.

VNA/CVN