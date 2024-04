Coopération entre le ministère de la Police et le ministère chinois de la Justice

Dans l'après-midi du 19 avril, à Hanoï, le ministre de la Police, Tô Lâm, s'est entretenu avec la ministre chinoise de la Justice, He Rong.

>> Promotion du commerce Vietnam - Chine

>> Le Vietnam et la Chine tiennent leur 8e échange d’amitié sur la défense des frontières

>> Échange d’amitié sur la défense des frontières pour la paix et l'amitié

Photo : Pham Kiên/VNA/CVN

Afin de renforcer la compréhension mutuelle et d’approfondir la coopération intégrale entre les deux ministères dans les temps à venir, le ministre Tô Lâm a demandé à la partie chinoise de partager des informations et des expériences en matière de numérisation dans le travail judiciaire, la gestion des prisons et des prisonniers...

Selon lui, le ministère vietnamien de la Police souhaite envoyer une délégation du Département de gestion des prisons pour travailler avec les organes compétents du ministère chinois de la Justice pour échanger et étudier des expériences dans ce domaine et discuter des orientations de coopération.

De son côté, la ministre chinoise de la Justice a affirmé que la coopération en matière d’application des lois et judiciaire entre la Chine et le Vietnam était constamment renforcée. Elle a exprimé son souhait que les deux ministères continuent de renforcer leur coopération dans les domaines où les deux parties ont les mêmes fonctions et tâches.

Lors de l’entretien, les deux ministres ont convenu que les deux parties achèveraient les procédures de ratification et d'entrée en vigueur de l'accord Vietnam - Chine sur le transfèrement de personnes condamnées à la prison.

Les deux ministres ont en outre signé un mémorandum de coopération entre le ministère de la Police du Vietnam et le ministère de la Justice de Chine.

VNA/CVN