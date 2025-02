La culture de l’ethnie Tày brille dans les villages pittoresques de Hà Giang

Au cœur de la province de Hà Giang (Nord), les villages de l’ethnie Tày se dévoilent comme des refuges prisés des voyageurs. Les maisons sur pilotis, couvertes de chaume, s’intègrent harmonieusement dans le paysage, entourées de rizières en terrasses et bordées de majestueuses montagnes. Un cadre authentique et envoûtant, particulièrement lors des premiers jours du printemps, symbole de renouveau et de traditions vivantes.

Photo : BHG/CVN

Situé à proximité de la route nationale 2, reliant la ville de Hà Giang à la frontière chinoise, le village culturel et touristique communautaire de Lâm Dông est un havre de paix. De là, s’étendent de vastes champs verdoyants de riz et de légumes, encerclant les maisons traditionnelles sur pilotis. En 2014, le village a lancé ce projet culturel et touristique communautaire, incluant la rénovation des chemins et le réaménagement des habitations. Les habitants, attachés à leurs racines, œuvrent pour préserver leur architecture traditionnelle ainsi que leurs coutumes ancestrales, telles que les chants then, luon et coi.

Mai Thanh Nam, secrétaire du comité villageois du Parti, souligne que c’est la simplicité authentique et l’originalité culturelle de Lâm Dông qui attirent les visiteurs lors de leur séjour à Hà Giang. "Ici, les traditions et coutumes locales sont préservées avec soin. Lors de leur séjour, les touristes peuvent profiter de spectacles folkloriques présentés par notre troupe villageoise. Ils peuvent également s’immerger dans la vie locale en participant aux tâches quotidiennes des habitants : partager les repas, vivre à leurs côtés et travailler ensemble", précise-t-il.

Parmi les 200 foyers du village, 15 ont rejoint le tourisme communautaire et reçoivent régulièrement des groupes de visiteurs, tant vietnamiens qu’internationaux.

"Nous sommes en train de restaurer des éléments traditionnels tels que les moulins à eau, les meules et les maisons sur pilotis. Les touristes étrangers apprécient particulièrement l’expérience immersive de la culture locale, comme la mouture du riz, la plantation de riz ou le labourage des champs", partage Dàm Quôc Hôi, chef du village.

Quittant Lâm Dông, les touristes poursuivent leur trajet sur la route nationale 2, en direction du poste-frontière de Thanh Thuy, pour rejoindre Thanh Son, un autre village touristique de la région, situé dans la commune de Phuong Tiên, dans le district de Vi Xuyên.

Trân Quỳnh Trang, guide touristique à Hà Giang, fait savoir : "Le village culturel et touristique de Thanh Son, situé à 15 km de la ville, est un lieu emblématique de l’ethnie Tày, comptant actuellement 76 foyers. Il attire de nombreux touristes, non seulement pour son environnement naturel et son air pur, mais aussi pour sa culture culinaire unique et ses chants folkloriques tels que le Then et le Coi».

À Thanh Son, les visiteurs découvrent les maisons sur pilotis des Tày, discrètement nichées parmi les rizières verdoyantes et les champs de maïs, avec de vastes étangs de poissons devant chaque foyer. Le paysage naturel, sauvage et préservé, avec ses montagnes calcaires, ses forêts verdoyantes, ses ruisseaux chantants et ses champs luxuriants, procure une atmosphère sereine et rafraîchissante. En se promenant sur les sentiers reliant les villages, les visiteurs peuvent observer les habitants vaquant à leurs occupations quotidiennes: travaillant dans les champs, gardant les troupeaux ou coupant de l’herbe. Un tableau harmonieux et paisible de la vie en montagne s’offre alors à eux.

Photo : vietnamtourism.gov.vn/CVN

Nguyên Van Liên, chef du village de Thanh Son, partage : "Les touristes étrangers apprécient particulièrement la fraîcheur de l’air ici. Ils partagent les repas avec les familles locales pour mieux comprendre les coutumes traditionnelles».

Outre la découverte du paysage naturel, les visiteurs peuvent également savourer les délices culinaires de l’ethnie Tày, dont le plat le plus apprécié est le gobie. Ce poisson, introduit dans le village en provenance de la rivière Gâm, est élevé dans des étangs pour répondre aux besoins alimentaires des habitants et des visiteurs.

Hoàng Van Day, propriétaire d’un restaurant, explique que le poisson gobie est élevé de manière totalement naturelle et qu’il faut entre trois et quatre ans pour atteindre une taille de 1,5 à 2 kg : "Le gobie se nourrit principalement de plantes aquatiques, de feuilles de manioc et de bananier, ce qui lui confère une chair particulièrement savoureuse et ferme. Lorsqu’il est cuit, sa texture reste parfaitement intacte. Ce poisson est souvent grillé, et sa saveur unique est un véritable délice. Lorsqu’un client en commande, il est directement pêché dans l’étang. Tous les plats sont préparés avec des ingrédients frais. Un poisson de trois kg peut être cuisiné de six façons différentes", affirme-t-il.

En plus de découvrir la nature et la cuisine typique de l’ethnie Tày, les visiteurs des villages culturels et touristiques communautaires de Hà Giang peuvent également profiter des chants et danses folkloriques interprétés par les habitants et les groupes locaux. Un voyage à travers ces villages pittoresques devient ainsi une expérience authentique et mémorable.

