Hô Chi Minh-Ville

Le fleuve Saigon, futur axe stratégique de développement urbain

Long de 256 km, traversant les provinces de Tây Ninh, Binh Duong et Hô Chi Minh-Ville avant de se jeter dans la Mer Orientale, le fleuve Saigon présente d’importants atouts naturels en matière de transport fluvial, de tourisme et de développement urbain durable.

Photo : VNA/CVN

Ces dernières années, avec une vision renouvelée de la gestion urbaine et une forte volonté politique des autorités de Hô Chi Minh-Ville, le potentiel de la rivière - sur près de 80 km - a commencé à être exploité.

La ville a lancé des programmes pour améliorer l’environnement aquatique, reloger les habitations situées le long des canaux, et construire routes et digues le long des rivières et des canaux. Le Premier ministre a approuvé le Schéma directeur d’aménagement de Hô Chi Minh-Ville pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050, incluant notamment un projet de route longeant le fleuve sur environ 78 km, avec 4 à 8 voies, reliant Cu Chi à Cân Gio. Parmi les sections clés, celle reliant le pont de Ba Son au pont de Saigon, longue de près de 4 km, nécessitera un investissement d’environ 3.380 milliards de dôngs (130 millions de dollars) et devrait être achevée entre 2025 et 2030.

La ligne de bus fluvial mise en service répond à la demande croissante des habitants et des touristes souhaitant se déplacer tout en profitant du paysage fluvial. Par ailleurs, les festivals fluviaux mêlant tourisme, culture et sport ont apporté une identité unique à la ville, attirant des centaines de milliers de visiteurs.

Selon le Docteur en sciences et architecte Ngô Viêt Nam Son, dans le monde, les grandes métropoles culturelles sont souvent bâties autour d’un fleuve et valorisent le développement de leurs deux rives, comme la Seine à Paris, le Potomac à Washington (États-Unis), ou le Huangpu à Shanghai. Le fleuve Saigon possède une grande beauté, mais son développement en tant que cœur d’une ville fluviale reste encore lent.

Photo : VNA/CVN

Un axe de développement, un nouveau moteur de croissance

Hô Chi Minh-Ville vise aujourd’hui à se transformer en ville fluviale, en s’appuyant sur le corridor du fleuve comme levier stratégique. La planification directrice considère cet axe comme un couloir paysager, économique et écologique, reliant le centre-ville à la ville de Thu Duc, aux districts Nhà Bè, Cu Chi, et à toute la région Sud-Est.

Ngô Viêt Nam Son souligne que pour tirer pleinement parti du potentiel du fleuve, il est indispensable de planifier l’aménagement urbain de ses deux rives, ainsi que d’intégrer une planification du trafic fluvial. La ville doit continuer à créer des espaces verts et publics et développer des infrastructures de transport multimodales.

De nombreux experts estiment que la ville a besoin d’un élan politique fort, de solutions audacieuses en matière de planification, et de politiques favorables à l’investissement en partenariat public-privé (PPP). Il est également nécessaire de promouvoir la socialisation des infrastructures riveraines et de renforcer les voies navigables reliant le centre-ville.

Enfin, il est essentiel d’évaluer précisément les secteurs économiques liés au fleuve, comme l’économie nocturne, le tourisme ou la logistique, afin d’en dégager des stratégies de développement. Cela doit se faire dans le respect des paysages, de l’identité culturelle et de l’équilibre écologique de la ville.

