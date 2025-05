Hô Chi Minh-Ville : pionnière de l'intégration internationale du Vietnam

Photo : Tân Dat/CVN

Forte de sa situation géographique stratégique, de sa longue tradition commerciale et de sa population dynamique, Hô Chi Minh-Ville a rapidement saisi les opportunités, élargissant sa coopération et attirant les investissements étrangers. Grâce à son esprit d’innovation, elle est devenue un véritable "laboratoire" pour une série de politiques novatrices, créant un environnement propice à l’autonomie des entreprises et favorisant les liens avec des partenaires internationaux.

Animée par l'ouverture d'esprit de ses habitants et l'audace de ses dirigeants, Hô Chi Minh-Ville a mis en œuvre un éventail de politiques visant à stimuler l'afflux d'investissements étrangers, à établir des zones franches, à libéraliser le commerce et les services, ainsi qu'à moderniser son administration. L’une des premières initiatives expérimentales et véritablement révolutionnaires fut l’attraction des investissements directs étrangers (IDE).

Le document issus du VIIe Congrès national du Parti en 1991 souligna que "Hô Chi Minh-Ville doit continuer à affirmer son rôle de plus grand centre économique, culturel, scientifique et technologique du pays, en prenant l'initiative de mettre en œuvre la politique de rénovation, en particulier dans le développement des secteurs économiques, l'attraction des investissements étrangers et l'essor du commerce extérieur". Ce fut le premier document à identifier la mégalopole du Sud comme un centre multidisciplinaire et à lui confier simultanément la tâche pionnière de concrétiser des politiques d’ouverture économique.

Parallèlement, Hô Chi Minh-Ville a joué un rôle précurseur dans la création de zones franches et de parcs industriels. Fondée en 1989, la zone franche de Tân Thuận est devenue un modèle pilote pour l'ensemble du pays, en se concentrant sur la production destinée à l'exportation et en simplifiant les procédures douanières. Son succès a jeté les bases de la construction de celle de Linh Trung au début des années 1990. Concernant cette dernière, Hô Chi Minh-Ville a encouragé l'implantation de secteurs tels que l'électronique, la mécanique, la fabrication de composants, tout en développant les liens avec d’autres provinces et villes pour l'approvisionnement en matières premières. Bénéficiant de mécanismes d'incitation adaptés, une série de parcs industriels, dont Tân Tao, Hiêp Phuoc et Vinh Lôc, ont également vu le jour par la suite, augmentant la part de l'industrie de transformation dans la structure économique locale et contribuant significativement à la croissance du PIB national.

Photo : VNA/CVN

Dans le domaine des services financiers et bancaires, la ville a démontré son leadership en pilotant l’ouverture de succursales de banques étrangères dès le début des années 1990. La présence de ces institutions financières étrangères a non seulement facilité l'afflux de capitaux d’IDE, mais a également introduit des méthodes modernes de paiement et de financement du commerce, enrichissant le marché vietnamien des services financiers.

Un chef de file en matière d'attraction d'IDE

Durant la période 1988-1998, Hô Chi Minh-Ville a constamment été la première localité du pays en termes d'attraction d’IDE, en se concentrant sur l'industrie de transformation et les services. Son modèle des zones franches et des parcs industriels a été rapidement reproduit dans les provinces voisines de Binh Duong et de Dông Nai, contribuant à la restructuration économique du Sud et de l’ensemble du pays. Grâce à son dynamisme, Hô Chi Minh-Ville a contribué à renforcer la confiance des partenaires internationaux. Après avoir rejoint l’ASEAN en 1995, le Vietnam a signé l’accord commercial Vietnam - États-Unis en 2000 et a déployé des efforts considérables pour négocier son adhésion à l’OMC en 2007.

La Docteur Dào Minh Hông, doyenne du Département des relations internationales à l'Université d'économie et de finance de Hô Chi Minh-Ville, a souligné qu'une série de politiques économiques extérieures expérimentales ont été mises en œuvre dans cette localité, allant de l'attraction des IDE à la création de zones franches et de parcs industriels, en passant par la libéralisation des importations et des exportations, le développement des finances et des banques, et la réforme administrative. Toutes ces initiatives ont contribué de manière significative à l'établissement d'un cadre juridique pour l'intégration internationale du Vietnam pendant la période du Dôi Moi.

Avec un esprit audacieux tant dans la conception que dans l'action, Hô Chi Minh-Ville a non seulement répondu aux besoins urgents en matière d'emploi et de croissance économique, mais a également jeté des bases solides pour orienter et renforcer les relations économiques internationales du pays. "Grâce à ses réalisations concrètes, la mégapole du Sud a démontré son rôle indispensable de "laboratoire des politiques", aidant le gouvernement central à évaluer, ajuster et légaliser progressivement les mécanismes innovants. Ce succès a posé les jalons du processus de modernisation et d'industrialisation à l'échelle nationale", a estimé la Dr. Dào Minh Hông.

Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Vo Van Hoan, a déclaré qu’"Après 50 ans de développement, Hô Chi Minh-Ville a établi des relations amicales et coopératives avec 58 localités à travers le monde et est un membre actif de nombreuses organisations internationales telles que CityNet, C40, LUCI... En particulier, depuis la période du +Dôi moi+ de 1986, elle a démontré son rôle de "fer de lance" dans la mise en œuvre de la politique extérieure du Parti au niveau local, depuis le test des premiers modèles économiques étrangers jusqu'à la prise de mesures concrètes pour attirer les IDE, l'organisation de forums internationaux et le développement d'un modèle de "diplomatie à plusieurs niveaux" qui combine harmonieusement la diplomatie du Parti, la diplomatie d'État et la diplomatie populaire".

Photo : Tân Dat/CVN

Attirer des ressources de l'extérieur

Autrefois ville profondément marquée par la guerre, Hô Chi Minh-Ville a tissé des liens d'amitié et de coopération avec 58 localités à travers le monde. Son réseau de partenariats aux niveaux locaux s’étend et s’approfondit continuellement, jouant un rôle crucial dans le partage d’expériences, la fourniture d’un soutien technique et le transfert de modèles de développement urbain modernes.

En tant que porte d’entrée reliant la région au reste du monde, Hô Chi Minh-Ville a réussi à attirer des capitaux d’IDE provenant de plus de 100 pays et territoires. Elle maintient sa position de leader national en termes de nombre et d'envergure des projets d'IDE, avec plus de 13.000 projets représentant un capital total enregistré de plus de 58 milliards d’USD. Parmi ceux-ci, plus de 9.000 projets se concentrent sur les secteurs de l'industrie de transformation et de fabrication, de l'immobilier, des technologies de l'information, de la finance, des services bancaires et de la logistique. La création très précoce de zones franches et de parcs industriels a permis d’attirer des capitaux, des technologies et une expertise en gestion essentiels au développement de l’industrie et des services, créant ainsi des emplois et transformant la structure économique locale. La ville abrite un certain nombre de projets emblématiques tels que Samsung, Intel Products Vietnam, Aeon Mall, Lotte Mart, Keppel Land...

Pour les États-Unis, Hô Chi Minh-Ville a été "l’incubateur" du processus de normalisation des relations bilatérales. En mars 1994, un mois seulement après l'annonce par le président Bill Clinton de la levée de l’embargo commercial, la Chambre de commerce américaine (AmCham) a été établie à Hô Chi Minh-Ville. Une autre étape significative a été l’établissement d’une coopération amicale entre la ville et San Francisco (État de Californie) en avril 1995. Il s’agissait du premier programme de coopération au niveau local entre deux collectivités du Vietnam et des États-Unis.

Photo : VNA/CVN

Hô Chi Minh-Ville a joué un rôle moteur en incitant de nombreuses provinces et villes à suivre la voie de l’ouverture, en partageant ses expériences en matière d’attraction des IDE, d’élaboration des réglementations pour la gestion des parcs industriels et de coordination entre les infrastructures et la logistique. De nombreuses localités ont adopté son modèle des zones franches et des parcs industriels, créant ainsi des liens régionaux et valorisant le potentiel de chaque territoire. Cette dynamique s’est rapidement étendue aux provinces et villes des régions du Centre et du Nord, contribuant à la formation de pôles de développement économique clés au Vietnam. Grâce à ces effets d’entraînement, l’environnement d’investissement et d’affaires de l’ensemble du pays s’est progressivement harmonisé, ouvrant de nouvelles perspectives au processus d’intégration.

Des relations commerciales étendues au monde

Grâce à sa politique d'ouverture, Hô Chi Minh-Ville a établi d'importantes relations commerciales avec les États-Unis, l'UE, le Japon, la République de Corée, la Chine... La ville organise également chaque année des forums internationaux tels que le Forum économique de Hô Chi Minh-Ville (HEF), un lieu de rencontre privilégié pour les dirigeants internationaux, les experts économiques et les entreprises ; la Semaine des entreprises de Hô Chi Minh-Ville; ainsi que des foires et expositions internationales dédiées au commerce, à l'investissement et à l'innovation.

Photo : Tân Dat/CVN

La ville participe également de manière proactive aux accords de libre-échange de nouvelle génération comme l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et l'accord de libre-échange Vietnam - UE (EVFTA), traités commerciaux qui vont au-delà de la simple réduction des droits de douane sur les marchandises. Ils visent en effet à établir des règles commerciales plus approfondies et à moderniser les relations économiques entre les pays signataires. Ces traités ont créé des conditions favorables pour que les entreprises de Hô Chi Minh-Ville puissent accéder à de vastes marchés comme l'UE, le Japon et le Canada.

Hô Chi Minh-Ville s'engage activement dans des forums internationaux tels que le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), la Conférence des grandes villes d'Asie-Pacifique (APCS) et le Réseau des villes intelligentes de l'ASEAN.

L'ancien président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Thành Phong, a reconnu qu’"on peut affirmer que l'économie est l'objectif de coopération traditionnel et le plus important de la localité lors de l'établissement de relations avec des partenariats étrangers. Les engagements économiques pris dans le cadre de la coopération internationale et de l'amitié au niveau local ont été activement mis en œuvre, contribuant à accroître les flux de capitaux d'investissement, à promouvoir les exportations, à augmenter le nombre de touristes étrangers dans la ville et à multiplier les opportunités d'investissement pour les entreprises".

Tân Đat/CVN