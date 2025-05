Dà Nang : activités de divertissement nautique sur la côte et la rivière Hàn

Le Comité populaire municipal de Dà Nang (Centre) a publié un plan visant à organiser des activités de loisirs et de divertissement nautiques dans les zones côtières et sur la rivière Hàn afin de valoriser les atouts maritimes et fluviaux pour développer le tourisme.

Conformément à ce plan, les véhicules motorisés autorisés incluent les jet-skis, les vedettes pour parachutisme ascensionnel, les bananes tractées, les canoës à voile et d’autres types de véhicules motorisés définis par la réglementation. Les véhicules non motorisés comprennent notamment les planches à voile, le kitesurf, les paddles (SUP), les kayaks, ainsi que d'autres types de véhicules non motorisés précisés par la réglementation.

Les prestataires de services de loisirs nautiques devront garantir la sécurité, l’ordre, l’hygiène et la protection de l’environnement, conformément aux dispositions légales en vigueur. Les participants à ces activités devront respecter les règlements et coopérer avec les autorités pour les opérations de sauvetage si nécessaire.

Le Comité populaire municipal a chargé les services et organismes concernés de mettre en œuvre ce projet sur la période 2025-2030.

Ce plan d’organisation des activités nautiques de loisirs est considéré comme une étape concrète de la stratégie de développement touristique de Dà Nang à l’horizon 2030, avec vision jusqu’en 2045. Il vise à stimuler la croissance économique tout en améliorant la qualité de vie des habitants.

