Ouverture du Festival international de feux d’artifice de Dà Nang

Photo: VNA/CVN

Le thème général de l’édition 2024 est "Connexion globale - Radiance sur cinq continents" mais chaque soirée de compétition a aussi son propre thème : "Quintessence culturelle", "Chef-d'œuvre naturel", "Amour magique", "Monde féerique" et "Rythme du futur".

La soirée d’ouverture a été marquée par des numéros spectaculaires de l’équipe française ArtEventia, championne en titre, et de l’équipe vietnamienne, ainsi que par des performances d’artistes vietnamiens et étrangers.

Le DIFF 2024 réunit huit équipes, dont sept de France, d'Italie, des États-Unis, d'Allemagne, de Pologne, de Chine et de Finlande, ainsi qu'une équipe vietnamienne de Dà Nang. L'Allemagne, la Chine et les États-Unis feront notamment leurs débuts au DIFF, promettant d'apporter de nombreuses surprises avec leurs performances spectaculaires.

Chaque équipe présente une performance de 20-22 minutes. La compétition finale aura lieu le 13 juillet.

Cette année, l'équipe championne recevra 20.000 USD, et le finaliste, 10.000 USD. Cette année, le public a une fois de plus son mot à dire pour déterminer qui remportera le prix de "l'équipe la plus préférée", voté via les canaux en ligne, avec un prix de 5.000 USD à la clé.

VNA/CVN