Hô Chi Minh-Ville : ouverture du 20e Festival des fruits du Sud 2024

Placé sous le thème "Un joyeux processus des agriculteurs", le 20 e Festival des fruits du Sud s'est officiellement ouvert le 1 er juin dans la zone touristique et culturelle de Suôi Tiên, à Hô Chi Minh-Ville. Des milliers d'habitants locaux et de touristes ont afflué pour s'amuser et déguster des fruits et spécialités des trois régions du pays.

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de nombreux dirigeants de Hô Chi Minh-Ville et d'autres localités de la région Sud, de représentants d'agences diplomatiques et d'organisations internationales, ainsi que de touristes nationaux et étrangers.

L'événement est organisé par la zone touristique et culturelle de Suôi Tiên, en collaboration avec l'Union des organisations d'amitié de Hô Chi Minh-Ville (HUFO), le Service municipal du tourisme, celui de l'agriculture et du développement rural, le conseil d'administration du parc agricole de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville et le Comité populaire de la ville de Thu Duc. L'édition 2024 est un moment fort de la série d'activités du 2e Festival fluvial de Hô Chi Minh-Ville.

S'exprimant lors de l'ouverture de l'événement, Bùi Thi Tô Trinh, directrice générale adjointe du Parc d'attractions de Suôi Tiên, a souligné que cet événement touristique annuel visait à présenter aux visiteurs la diversité des fruits tropicaux de la région et à honorer les réalisations de la filière. Le festival de cette année est toujours fidèle à son objectif de créer un événement d'importance régionale et même mondiale. C'est un produit touristique unique et distinct, qui promeut la région Sud auprès des voyageurs nationaux et étrangers en cette haute saison touristique estivale.

"En venant au Festival des fruits de cette année, les visiteurs pourront non seulement déguster de délicieux fruits et spécialités des trois régions du pays, mais également bénéficier de prix de 20 à 40% moins chers que ceux du marché", a souligné la directrice générale adjointe Bùi Thi Tô Trinh.

Diverses activités intéressantes

Selon le comité d'organisation, le festival de cette année comprend 11 activités principales telles que le marché aux fruits, le concours d'art à base de fruits, la cérémonie du 27e anniversaire de la création du festival, le concours de Green Unity Campaign (Campagne d'unité verte), l'exposition de modèles agricoles de haute technologie.

Sans oublier la présentation d'une collection de produits verts, le modèle d'agritourisme vert de Suôi Tiên Farm, la cérémonie d'inauguration du Jardin de l'amitié, la rue gastronomique et culturelle des trois régions Nord-Centre-Sud, la collection de fruits rares, le défilé "Suôi Tiên Farm - son intégration internationale", ainsi que de nombreux programmes artistiques.

Pour célébrer la Journée de la famille vietnamienne (28 juin), le prix du combo de billets pour adultes sera réduit de 210.000 dôngs à 150.000 dôngs, et pour les enfants, de 110.000 dôngs à 90.000 dôngs.

De plus, du 1er juin au 31 août, les clients réservant au moins 20 billets en recevront deux gratuits pour la mer artificielle de Tiên Dông (valeur de 90.000 dôngs par billet). Pour cette période, Suôi Tiên offrira des billets d'entrée pour le jeu de train aux visiteurs nés en juillet ou août.

Texte et photos : Tân Dat/CVN