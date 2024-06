Ouverture de la semaine du Festival international des arts de Huê 2024

Photo : VNA/CVN

Après 24 éditions, le festival est de plus en plus devenu international et est considéré comme une destination préférée des amis internationaux, montrant leur culture typique, a déclaré Lê Hoài Trung, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), président de la Commission centrale des relations extérieures du Parti, lors de la cérémonie d'ouverture.

Thua Thiên Huê a été conçue comme une ville du ressort central basée sur la conservation et la promotion des valeurs du patrimoine impérial et de l'identité culturelle de Huê d'ici 2025, et comme une ville de festival - un centre de culture, d'éducation, de tourisme et de soins de santé en Asie d'ici 2045, a-t-il ajouté.

Se déroulant du 7 au 12 juin, la semaine comprend 12 programmes principaux: la cérémonie d'ouverture; le Festival de rue "Couleurs culturelles", des spectacles présentés par des troupes artistiques nationales et internationales, un banquet nocturne au Palais, le concert "Dialogue avec Trinh Công Son - L'amour retrouvé", la Fête des lumières, la Fête de la bière, le Festival des lanternes et le Festival de la cuisine végétarienne, le Festival "vague d'eau de Tam Giang"...

Cette année, la semaine du Festival international des arts de Huê rassemble une trentaine de troupes artistiques venues de France, de Belgique, d'Espagne, du Canada, du Japon, de Chine, de République de Corée et du Vietnam, selon Nguyên Van Phuong, président du Comité populaire de la province de Thua Thiên-Huê.

"Cette année, la semaine du Festival international des arts de Huê continuera à promouvoir l'esprit communautaire. En plus des activités ayant lieu dans la cité impériale, le comité d'organisation a conçu de nombreux programmes ouverts, avec des festivals de rue et des scènes communautaires pour que les troupes artistiques internationales se produisent devant la population. Dans le même temps, un certain nombre de localités de la province organisent de nombreuses activités culturelles et artistiques afin que les habitants et les touristes puissent s'immerger dans l'espace du festival", a-t-il déclaré.

VNA/CVN