Le Festival de Huê 2024 enchante avec un spectacle immersif de lumières

Un grand spectacle de lumières a été organisé dans le cadre du Festival de Huê 2024, avec le soutien de l’ambassade de France au Vietnam et de l’Institut français à Hanoï, avec pour objectif d’offrir aux visiteurs une expérience immersive dans un univers fantastique de sons et lumières. L’événement est la continuation de Huê à la lumière, le projet de spectacle vivant avec 12 installations sonores et lumineuses.

Photo : VNA/CVN

Selon l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, la fête des Lumières a été lancée fin 2022 lorsque l’ambassade de France a mis en œuvre "Huê en lumière", l’une des activités marquant le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la France et le Vietnam.

Le spectacle est une combinaison de différentes technologies et techniques créatives pour offrir un voyage à la fois académique et interactif, tout en se concentrant sur l’esthétique, a déclaré le diplomate français.

Les installations sont pensées pour offrir une expérience immersive dans un univers fantastique tout au long de l’exploration par le spectateur.

La France possède une riche expérience dans la préservation du patrimoine culturel et est disposée à la partager avec le Vietnam pour contribuer à la conservation des valeurs culturelles et à la promotion du tourisme, a déclaré Olivier Brochet.

Selon le vice-président permanent du Comité populaire de la province de Thua Thiên Huê, Nguyên Thanh Binh, la fête des lumières est dirigée par la direction artistique du côté français et le contenu et les solutions techniques sont développés en partenariat entre le Vietnam et la France dans un esprit de partage des connaissances professionnelles.

Photo : VNA/CVN

Le festival démontre les efforts déployés depuis plus d’un an par l’équipe d’AC3 Studio pour offrir aux visiteurs une promenade passionnante sur le terrain de la Citadelle impériale de Huê (Đại Nội) et de la Bibliothèque royale (Thái Bình Lâu).

Pour réaliser toutes ces installations, l’équipe a dû construire un système de contrôle centralisé spécialement conçu, composé de neuf serveurs, plusieurs kilomètres de câbles et plus de 4.500 sources lumineuses, pour donner vie aux bâtiments, aux jardins, aux arbres et aux zones lacustres.

Les technologies utilisées lors de l’événement sont nombreuses et comprennent, entre autres, le mapping vidéo et Artnet. Le festival des lumières se déroule du 8 juin jusqu’au 20 juin, de 18h00 à 22h00 tous les jours.

NDEL/VNA/CVN