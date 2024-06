Célébration traditionnelle du festival Doan Ngo à Hanoï

Le programme fait partie d’une série d'activités à l'occasion du Têt Doan Ngo organisée par le Centre de conservation du patrimoine de Thang Long-Hanoï.

De nombreuses manifestations intéressantes ont été organisées à cette occasion, telles qu'une exposition sur les coutumes traditionnelles, la présentation et la représentation des rituels royaux du Têt Doan Ngo ainsi que des échanges artistiques.

Le festival Doan Ngo, également connu sous le nom de festival Doan Duong, était célébré de 11h00 à 13h00, le cinquième jour du cinquième mois lunaire. Il s’agit d’une célébration traditionnelle dans de nombreux pays d’Asie de l’Est, dont le Vietnam.

Au Vietnam, les gens l’appellent souvent le Têt qui "chasse la vermine" avec une verset folklorique transmis depuis longtemps :

En avril, mesurer des haricots pour cuisiner une soupe sucrée. Célébrer le Têt Doan Ngo, on revient en mai.

Sous les dynasties féodales, l’événement était célébré dans les familles royales différemment de ce qu’il l’était dans les familles ordinaires.

"Doan Ngo" marque le début des journées les plus chaudes de l'année. Le climat tropical humide crée des conditions propices à la reproduction d’insectes nuisibles à la santé et aux cultures. Par conséquent, les ancêtres ont laissé derrière eux des mesures préventives et des pratiques superstitieuses qui, selon eux, permettraient d’éliminer les parasites, notamment avec la consommation de fruits et de riz gluant fermenté et la culture d’herbes aromatiques.

Pendant ce temps, les gens ordinaires offraient à leurs ancêtres des fruits frais et du ruou nêp (riz gluant cuit et fermenté pendant quelques jours). Ils récoltaient également des plantes médicinales, mangeaient du banh gio (gâteau fait à base de riz gluant, avec de l'eau de cendres d’herbes et de plantes) et se teignaient les ongles avec des feuilles.

Sous la dynastie Lê Trung Hung (1533 - 1789), les rois organisaient un rituel pour rendre hommage aux ancêtres et un banquet pour offrir des éventails à tous les mandarins pendant le festival. Les éventails étaient remis comme objet apportant bénédiction, santé et chance.

Le programme de quatre jours à la citadelle impériale de Thang Long comprend la reproduction des pratiques traditionnelles du festival Doan Ngo, une cérémonie du thé et des performances artistiques.

