À Sydney, "Viet Soul 2" emmène le public dans un voyage musical au Vietnam

Le théâtre Bryan Brown de Sydney a récemment accueilli un spectacle intitulé "Linh hôn Viêt 2" (Viet Soul 2). Cette représentation a emmené le public australien dans les régions du Centre et des hauts plateaux du Vietnam à travers un voyage musical des plus envoûtants.

La pluie battante et le froid glacial n'auront pas dissuadé les spectateurs de venir nombreux au théâtre Bryan Brown, qui accueillait donc le programme "Viet Soul 2", organisé par VACEO, une organisation à but non lucratif dédiée aux échanges culturels entre le Vietnam et l'Australie, qui est dirigée par une certaine Nguyên Viêt Hà.

"Quarante artistes, professionnels ou amateurs, prennent part au programme. Le spectacle rassemble également des troupes de danse et d'arts martiaux d'écoles australiennes. Notre but est de faire découvrir la culture vietnamienne aux nouvelles générations de Vietnamiens en Australie, qui seront ensuite chargées de la préserver", a-t-elle souligné.

Le programme a emmené le public australien à travers le Centre et les hauts plateaux du Centre du Vietnam grâce à 13 performances. Des chants traditionnels comme le châu van Huê, des rythmes évoquant l'ambiance des hauts plateaux du Centre avec notamment des tambours Paranung, des danses Cham, des instruments traditionnels… L’événement aura offert une expérience musicale de qualité, comme l’a noté Trân Hông Vân, la directrice de Viet School.

"Je suis vraiment surprise car en 17 années passés en Australie, je n'avais jamais eu la chance d'assister à un spectacle aussi élaboré que celui d'aujourd'hui. Le spectacle offre aux Vietnamiens présents ici un aperçu authentique de la richesse culturelle et de la musique traditionnelle du Vietnam, que beaucoup d'entre eux n'avaient peut-être jamais eu l'opportunité de découvrir auparavant. Pour les enfants de la deuxième et de la troisième génération, c'est une occasion exceptionnelle de s'immerger dans la beauté de la culture vietnamienne. Merci aux artistes vietnamiens et australiens d’avoir préparé ce spectacle. Leur dévouement est tout simplement remarquable", a-t-elle confié.

La musique et les instruments traditionnels de l'Australie étaient également à l’honneur, avec notamment le didgeridoo, un instrument souvent joué par les Aborigènes du Nord du pays. La fusion des instruments traditionnels des deux pays a donné lieu à des performances uniques. Jordan Sefton, qui est un joueur de didgeridoo, a beaucoup apprécié.

"Je suis passionné par la culture vietnamienne. Participer à ce programme est une expérience fascinante pour moi. La rencontre entre les sons des instruments de musique vietnamiens et australiens est remarquable : il en sort des sonorités extraordinaires", a-t-il expliqué.

Le spectacle aura en tout cas laissé une empreinte profonde sur le public, composé pour une large par d’Australiens d’origine vietnamienne, parmi lesquels Angie, une étudiante de 21 ans.

"Chaque fois que je me connecte avec ma famille du côté maternel et ma culture, je me sens chez moi, je me sens en harmonie. Ça me remplit de bonheur, et j'ai attendu avec impatience la représentation de ce soir", a-t-elle partagé.

Même enthousiasme du côté australien. "C’était incroyable, vraiment remarquable. C'était une expérience formidable de voir tant d'instruments de musique variés, dont beaucoup étaient nouveaux pour moi. Je suis vraiment content d'avoir assisté au spectacle", a noté un homme.

"Nous avons été enchantés par le spectacle et avons apprécié votre façon de célébrer la culture traditionnelle : la musique et les danses. J'ai particulièrement apprécié l'intégration des instruments de musique traditionnels australiens dans les performances de musique vietnamienne. C'était vraiment une soirée exceptionnelle", a fait savoir un autre.

Ce voyage en musique aura sans doute aidé bien des gens à comprendre ce qu’est l’âme du Vietnam… Peut-être même aura-t-il donné à certains l’envie de voyager pour de bon…

