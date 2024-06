Environ 100.000 visiteurs à la Semaine du Festival international des arts de Huê

Le Comité d'organisation de la Semaine du Festival international des arts de Huê 2024 a organisé mardi 11 juin un programme artistique sur la scène du Parc du 3 Février et de la stèle Quôc Hoc, dans la ville de Huê, avec des performances d'artistes du Théâtre Cao Van Lâu (province de Bac Liêu), de la troupe d'art populaire Sea Nyuk (République de Corée), du groupe de danse Hispano (Espagne), etc.

Nguyên Van Phuc, directeur du Service du tourisme de la province de Thua Thiên Huê, a déclaré que cette semaine du Festival international des arts de Huê 2024, placée sous thème "Patrimoine culturel : intégration et développement", a lieu du 7 au 12 juin. Cet événement offre non seulement une opportunité d'attirer des touristes mais aussi de promouvoir la culture et les paysages de Huê.

Environ 100.000 visiteurs sont venus à Huê pendant la Semaine du Festival international des arts de Huê.

