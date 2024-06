Le Vietnam élu vice-président de l’Assemblée générale de la Convention de 2003

>> L'UNESCO dévoile de nouvelles initiatives pour une "éducation verte" à l'école

>> L'UNESCO souligne l'importance du dialogue interculturel pour bâtir un avenir durable

Photo : VNA/CVN

Ce choix dénote une fois de plus la position et le prestige internationaux croissants du Vietnam, le soutien et la confiance de la communauté internationale à l’égard du rôle et de la capacité opérationnelle du Vietnam dans les institutions multilatérales internationales, et en particulier la reconnaissance des contributions du Vietnam à la sauvegarde, à la conservation et à la promotion du patrimoine culturel immatériel du pays et du monde, a souligné le vice-ministre des Affaires étrangères et président du Comité national de l’UNESCO du Vietnam, Hà Kim Ngoc.

Il constitue également le couronnement de la mise en œuvre de la politique extérieure judicieuse du Parti et de l’État vietnamien de multilatération, de diversification et d’intégration internationale globale et étendue, de la politique de promotion et d’élévation du niveau des relations extérieures multilatérales, ainsi que de la stratégie de diplomatie culturelle jusqu’en 2030, a-t-il déclaré.

L’élection du Vietnam en qualité de vice-président de l’Assemblée générale des États parties à la Convention de 2003 porte à six le nombre des mécanismes clés de l’UNESCO auxquels le pays est partie, aux côtés de ses postes de membre du Comité du patrimoine mondial, de membre du Conseil exécutif de l’UNESCO, de vice-président de la Conférence générale de l’UNESCO, de vice-président du Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, et de vice-président du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

Riche de 15 patrimoines culturels immatériels inscrits sur la liste du patrimoine mondial et 550 patrimoines culturels immatériels inscrits sur la liste du patrimoine national, le Vietnam s’intéresse toujours à la sauvegarde du patrimoine culturel et ne cesse de perfectionner ses politiques et ses lois, dont plus récemment le programme cible national sur le développement culturel jusqu’en 2045 et la Loi amendée sur le patrimoine culturel, a-t-il fait savoir.

Le vice-ministre Hà Kim Ngoc a déclaré qu’en tant que vice-président, le Vietnam jouera un rôle clé dans l’élaboration de l’agenda culturel de l’UNESCO et dans la promotion de la Convention de 2003, tirera parti des programmes, plans et initiatives de l’UNESCO pour soutenir le développement national, la conservation du patrimoine et garantir au mieux les intérêts nationaux dans la coopération culturelle mondiale.

Il a exhorté l’UNESCO et ses pays membres à continuer de renforcer la coopération internationale, à mettre en œuvre efficacement la Convention, à prioriser le partage d’expérience et le renforcement des capacités des pays en développement et des pays africains, des petits États insulaires en développement, et à promouvoir la participation et la contribution des communautés, des femmes et des jeunes.

Pendant deux jours, du mardi 11 au mercredi 12 juin, de la 10e session de l’Assemblée générale, les États parties doivent discuter de questions importantes pour la sauvegarde du patrimoine vivant dans le monde et pour l’avenir de la Convention de 2003.

Les principaux points à l’ordre du jour incluent notamment la réflexion sur une mise en œuvre plus large de l’article 18 de la Convention et des propositions d’amendements aux directives opérationnelles, le plan pour l’utilisation des ressources du Fonds du patrimoine culturel immatériel et l’accréditation des ONG, ainsi que l’élection de 12 nouveaux membres du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

VNA/CVN