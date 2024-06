Mise en valeur de l’“Héritage de Hô Chi Minh”

La Maison d’édition Tre a récemment célébré le 25e anniversaire de la création de cette série d’ouvrages réunis sous le nom “Héritage de Hô Chi Minh”.

Ces 25 dernières années, la collection “Héritage de Hô Chi Minh” a été régulièrement enrichie par de nouveaux livres sur la pensée du leader du peuple vietnamien. Jusqu’à présent, une soixantaine d’ouvrages ont été publiés pour permettre d’étudier et de suivre l’exemple moral du Président Hô Chi Minh.

“Cette collection est créative et soucieuse des lecteurs, présente en détails le grand héritage de l’Oncle Hô. Elle devrait continuer pour toujours”, a déclaré Quach Thu Nguyêt, fondatrice de la collection, ancienne directrice de la Maison d’édition Tre.

Les livres de la série font en moyenne 200 pages et sont magnifiquement illustrés. Certains visent les jeunes lecteurs car écrits sous forme d’histoires avec des titres tels que Học sinh kể chuyện Bác Hồ (Les élèves racontent des histoires de l’Oncle Hô), Trẻ em như búp trên cành (Les enfants sont des bourgeons sur des branches) et Thư gửi thanh niên (Lettres aux jeunes).

“Très utiles pour tout le monde”

Photo : ND/CVN

Nguyên Minh Hai, auteur du livre Học Bác lòng ta trong sáng hơn (Apprendre l’exemple moral de l’Oncle Hô rend notre cœur plus pur), a confié qu’il était très difficile d’écrire sur le Père de la nation car les ouvrages à son sujet sont déjà nombreux. Il essaie donc d’isoler les sujets les plus adaptés aux jeunes lecteurs.

“Nous avons beaucoup à apprendre du Président Hô Chi Minh. Cela va de grandes choses telles que ses idéaux, à des choses plus familières telles que la gratitude, le respect des travailleurs et la pratique de l’épargne. J’ai collecté des anecdotes qui me semblaient très utiles pour tout le monde, y compris moi-même, et j’ai tâché de les retranscrire de la façon la plus captivante possible”, a partagé l’auteur.

L’année dernière, la Maison d’édition Tre a numérisé l’ensemble des plus de 60 livres de cette collection spéciale, invitant les lecteurs à les télécharger gratuitement à l’adresse https://www.nxbtre.com.vn/bo-sach/tu-sach-di-san-ho-chi-minh.html.

Contribuant pour une part importante au mouvement de création de productions culturelles inspirées du Président Hô Chi Minh, cette collection fait partie des éléments essentiels de la “Stratégie de développement culturel de la mégapole du Sud à l’horizon 2035“.

Thuy Hà -VOV/CVN