Des artistes sur échasses belges se produiront au Festival de Huê 2024

La troupe royale d'échasses de la région de Merchtem présentera un grand spectacle sur des échasses de cinq mètres de haut lors du Festival de Huê 2024 prévu du 7 au 12 juin dans la province de Thua Thiên-Huê (Centre). Ce sera la cinquième participation de cette troupe au plus grand festival culturel international du Vietnam.

Le chef de la troupe Roger Daelemans a exprimé sa joie de se produire lors de cet événement qui, selon lui, créera une opportunité pour les artistes belges de promouvoir les échanges culturels, de se faire des amis et de découvrir la beauté de la ville de Huê.

Photo : BTC/CVN

Outre les spectacles sur échasses, la Troupe royale d'échasses de la région de Merchtem organisera plusieurs sorties sur le terrain pour apprendre aux jeunes Vietnamiens à marcher sur des échasses dans les eaux de crue, a-t-il ajouté.

Pendant près de huit décennies, la troupe, composé de 150 membres, a fait connaître au monde l'art de la marche sur échasses, classé au patrimoine culturel immatériel de la région flamande.

Le Festival de Huê 2024, placé sous le thème "Patrimoine culturel, intégration et développement", proposera un large éventail d'activités, notamment des spectacles de troupes internationales et locales, un festival gastronomique et des spectacles de la musique de la cour royale de Huê classée patrimoine mondiale.

Aux côtés de Merchtem, d'autres troupes artistiques se rendront au festival, parmi lesquelles des artistes contemporains, des danseurs hip-hop de Cergy (France), du Flamenco Hispano (Espagne), la troupe Eisa Urakaji (Japon), la compagnie de théâtre du Zhejiang (Chine), le pianiste Steve Barakatt (Canada) et deux troupes de la République de Corée.

VNA/CVN