À Huê, une symphonie multiculturelle avec une palette d’artistes internationaux

Sur le thème "Patrimoine culturel avec intégration et développement", le programme se déroule du 7 au 12 juin, réunissant près de 30 troupes venues de huit pays, à savoir la France, la Belgique, l’Espagne, le Canada, le Japon, la Chine, la République de Corée et le Vietnam.

Les artistes participants servent d’ambassadeurs, transmettant la culture et l’art de leur pays d’origine, offrant aux habitants un festin culturel haut en couleur.

Janick Appelmans, 51 ans, membre de la troupe royale belge d’échassiers Koninklijke Steltenlopers Merchtem, a fait savoir qu’il était assez difficile d’acheter des billets pour un grand groupe de 47 personnes avec des bagages encombrants comme des instruments de musique et des échasses.

Selon l’artiste belge, la troupe, qui participe au festival pour la cinquième fois, a dû voyager à bord de trains et de vols spéciaux, mais elle est extrêmement satisfaite de ce voyage.

Mariana Neto Brito Luz, membre française de Hiphop Cergy, a indiqué que son groupe de danse participe au festival dans le cadre d’un programme d’échange entre Huê et Cergy, une commune française située dans le département du Val-d’Oise, en région Île-de-France.

Depuis que les deux parties ont établi des relations de coopération en avril 2019, de nombreux programmes d’échange d’artistes ont été organisés.

Ooshiro Yuuga, le chef de la troupe japonaise de danse du tambour Eisa Urakaji, a partagé que c’est la première fois qu’ils sont venus à Huê, mais que tout le monde est impatient de faire découvrir au Vietnam et à d’autres pays l’art de la danse du tambour Eisa.

En outre, la troupe artistique vietnamienne a présenté l’art du don ca tài tu, musique et chants, dans le Sud du Vietnam, inscrit en 2013 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Le Festival international des arts de Huê, désormais devenu un label prestigieux reconnu au niveau international pour ses festivités et ses activités culturelles et artistiques, a promu la diplomatie culturelle entre les artistes et contribué à nouer des amitiés entre les pays et les localités impliqués.

