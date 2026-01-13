Le dollar en recul

Le dollar est à la peine lundi 12 janvier, miné par des inquiétudes sur l'indépendance de la Réserve fédérale américaine (Fed) après des menaces judiciaires de la Maison Blanche, poussant l'or et l'argent à de nouveaux sommets.

Le président de la banque centrale américaine, Jerome Powell, a annoncé le 11 janvier que l'institution était visée par une procédure du ministère de la Justice, pouvant aboutir à des poursuites pénales à son encontre.

Cela s'inscrit, selon lui, dans le climat de pression exercé par Donald Trump sur l'institution, afin de la pousser à abaisser plus lourdement ses taux.

L'assouplissement monétaire d'une économie est de nature à plomber le cours de sa devise, qui devient alors moins attractive.

Dans ce contexte, vers 20h00 GMT, le dollar perdait 0,30% face à la monnaie unique européenne, à 1,1673 dollar pour un euro, et 0,44% face à la devise britannique, à 1,3464 dollar pour une livre sterling.

D'autres valeurs refuges profitaient de ces incertitudes, à l'image du franc suisse, de l'or et de l'argent.

Après avoir dépassé son plus haut historique dans la nuit, l'or a été propulsé le 12 janvier à un nouveau record, à plus de 4.630 dollars l'once. Vers 20h00 GMT, le métal jaune s'affichait en hausse de 2,29%.

L'argent a aussi franchi un sommet lundi, à plus de 85 dollars l'once, et continuait dans la foulée de grimper, de 7,25%.

Seul le yen s'affichait en baisse par rapport au billet vert (-0,16%).

