Célébration du 80e anniversaire de l’Armée populaire du Vietnam au Bruneï

L'ambassade du Vietnam et le Bureau de l'attaché de défense vietnamien au Bruneï ont organisé conjointement le 17 décembre à Bandar Seri Begawan une cérémonie pour commémorer le 80 e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam (APV) et le 35 e de la Journée de la défense nationale du peuple (22 décembre).

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors de la cérémonie, le sous-colonel Nguyên Ngoc Huân, attaché de défense du Vietnam au Brunei, a présenté aux invités l'histoire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam avec ses exploits et ses réalisations ainsi que les jalons de l'histoire de la lutte révolutionnaire du pays et du peuple.

Il a souligné que le Vietnam mettait constamment en œuvre la politique de défense "4 non". Au fil des années, l’Armée populaire du Vietnam a toujours promu de manière proactive l’intégration internationale et la diplomatie de défense. La diplomatie de défense est devenue l'un des piliers des affaires étrangères du Parti et de la diplomatie d'État, un canal important pour créer et renforcer la confiance stratégique, construire et développer des relations amicales entre le Vietnam et d'autres pays.

La coopération en matière de défense est un point positif du partenariat global entre le Vietnam et le Brunei, basé sur la mise en œuvre du protocole d’accord sur la coopération dans un certain nombre de domaines liés à la défense signé en 2005.

Le programme d'action visant à mettre en œuvre le partenariat global Vietnam - Bruneï pour la période 2023-2027 entre les deux pays identifie les priorités de coopération dans les domaines de l'économie, de la défense nationale et de la sécurité, de la coopération éducative et des échanges entre les peuples.

Le sous-colonel Nguyên Ngoc Huân s’est dit convaincu que la coopération entre le Vietnam et le Bruneï en général et la coopération bilatérale en matière de défense en particulier continueront à se développer et de devenir de plus en plus étroites, au bénéfice des peuples des deux pays ainsi que de la paix, de la stabilité, de la sécurité et du développement des deux pays et de toute la région.

VNA/CVN