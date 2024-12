Le secrétaire général du Parti souligne le rôle majeur de la jeunesse

Dans son discours prononcé lors de l’événement, le leader du Parti a salué les dernières réalisations de la jeunesse du pays, de la Fédération de la jeunesse du Vietnam en particulier.

Selon lui, unir les jeunes vietnamiens, leur créer une grande motivation pour constituer une source importante de force, contribuant à amener le pays fermement dans une nouvelle ère, telle est la tâche glorieuse de la Fédération de la jeunesse vietnamienne et d'autres organisations de jeunes dans la période révolutionnaire actuelle.

Tô Lâm a appelé les organes concernés à travailler ensemble pour proposer prochainement au Bureau politique de publier une résolution sur le travail de jeunesse à l'ère du progrès national, définissant clairement les objectifs, les tâches et les solutions stratégiques pour mobiliser la force des jeunes.

Le secrétaire général du Parti a insisté sur la nécessité d'innover fortement dans le travail des associations et des syndicats, ainsi que dans le travail d'éducation politique et idéologique pour les jeunes. Il a demandé aux organes compétents de chercher à résoudre les insuffisances des mécanismes et des politiques, de créer des conditions propices au développement des capacités de jeunes et leurs contributions au pays…

En cette nouvelle période révolutionnaire, le dirigeant a appelé les jeunes à démontrer clairement leur rôle dans toutes les activités de la vie sociale.

Le Parti et l'État accordent toujours une confiance profonde à la jeunesse, la placent toujours au centre de nombreuses questions majeures du pays et la considère comme un facteur clé pour façonner et développer l'avenir national, a-t-il affirmé.

À cette occasion, le secrétaire général Tô Lâm a offert des fleurs pour féliciter le Comité central de la Fédération de la jeunesse vietnamienne du IXe mandat.

