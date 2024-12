Le président de l'AN rencontre les nouveaux ambassadeurs et les chefs des représentations à l'étranger

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a rencontré le 18 décembre les nouveaux ambassadeurs et les chefs des représentations du Vietnam à l'étranger avant qu'ils ne prennent leurs nouvelles fonctions.

Photo : VNA/CVN

Le président de l'Assemblée nationale a déclaré que le Parti et l'État attachaient toujours de l'importance aux affaires étrangères dans la cause de la libération nationale dans le passé ainsi que dans la construction et la défense nationales à l'heure actuelle.

Il a souligné le rôle des diplomates dans la promotion de l'image et de la position du Vietnam sur la scène internationale. Il a exprimé son espoir qu'ils excelleront dans le rôle de ponts entre l'AN et les organisations et forums parlementaires internationaux.

Le président Trân Thanh Mân a souligné l'importance de 2025, une année où le pays célébrera de nombreux événements importants et où des Congrès du Parti à tous les niveaux se tiendront avant le 14e Congrès national du Parti, marquant une étape importante pour le pays dans une nouvelle ère - l'ère de l'essor du pays.

Photo : VNA/CVN

Dans ce contexte, les diplomates doivent bien comprendre les directives du Parti et les politiques et lois de l'État pour informer rapidement les communautés vietnamiennes à l'étranger, en particulier les mises à jour sur les exemptions de visa et celles liées à la loi foncière de 2024, à la loi sur le logement de 2023, à la loi sur les affaires immobilières de 2023 et à la loi sur l'identification de 2023 ; et les nouvelles réglementations liées aux droits et intérêts des expatriés, a déclaré le plus haut législateur.

Il a informé que l'AN accueillera la réunion du Comité exécutif de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) et un forum parlementaire sur la coopération francophone en matière d'agriculture durable, de sécurité alimentaire et de réponse au changement climatique en janvier 2025. Il a demandé aux diplomates nouvellement nommés de collaborer à l'organisation de ces événements.

Les diplomates nouvellement nommés ont déclaré que leur nomination est à la fois un honneur et une grande responsabilité envers la nation, s'engageant à faire de leur mieux pour mettre en œuvre efficacement les politiques étrangères du Parti et de l'État, en vue d'approfondir et d'intensifier davantage les relations du Vietnam avec d'autres pays et organisations internationales de manière plus pratique et plus efficace à l'avenir.

