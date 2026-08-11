Le dirigeant Tô Lâm à l'inauguration de la Maison du Vietnam en Australie

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a assisté mardi 11 août à Canberra à l’inauguration de la Maison du Vietnam et rencontré la communauté vietnamienne en Australie et aux Îles Salomon, dans le cadre de sa visite d’État en Australie.

>> Le Vietnam souhaite renforcer les échanges politiques et économiques avec l’Australie

>> Vietnam - Australie : renforcement de la coopération en sciences, technologies et innovation

>> Vietnam - Australie : approfondissement du partenariat stratégique intégral

Présentant le projet, l’ambassadeur du Vietnam en Australie, Pham Hung Tâm, a souligné que cette Maison du Vietnam, la première en Australie et dans l’ensemble de la région du Pacifique Sud, constituera un foyer commun pour la communauté vietnamienne. Elle sera également un espace destiné à préserver la langue vietnamienne, à promouvoir la culture nationale et à transmettre aux jeunes générations l’attachement à leurs racines, tout en permettant aux Australiens de mieux connaître le Vietnam et son peuple.

Photo : VNA/CVN

L’ambassadeur a indiqué que la communauté vietnamienne en Australie contribue également de manière importante au développement des relations bilatérales. Les entrepreneurs, intellectuels, experts et étudiants vietnamiens se montrent de plus en plus unis et attachés à leur pays d’accueil comme à leur pays d’origine. Ils apportent un soutien actif aux représentations vietnamiennes et multiplient les initiatives en faveur du Vietnam.

Les principales associations vietnamiennes en Australie jouent, pour leur part, un rôle actif dans la mise en relation des intellectuels, entrepreneurs, Vietnamiens de l’étranger et étudiants. Elles organisent de nombreuses activités contribuant au développement du pays et au renforcement des relations entre les deux pays. La communauté vietnamienne d’Australie est la quatrième communauté vietnamienne la plus importante au monde. La majorité de ses membres restent attachés à leur pays d’origine et soutiennent le développement de la coopération entre le Vietnam et l’Australie.

Il a également salué l’importance accordée par les dirigeants vietnamiens à la science et à la recherche, estimant que les chercheurs vietnamiens et vietnamiens d’Australie pouvaient contribuer davantage au développement socio-économique du pays grâce au partage des connaissances et au renforcement de la coopération scientifique.

S’adressant à la communauté vietnamienne, le dirigeant Tô Lâm a indiqué que sa visite avait notamment permis d’échanger sur les mesures destinées à approfondir le partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

Évoquant la situation nationale, le dirigeant Tô Lâm a souligné qu’après plus de 40 ans de Renouveau, le Vietnam avait connu un essor important et était devenu l’une des économies les plus dynamiques et à croissance rapide. Au premier semestre de cette année, l’économie vietnamienne a maintenu sa stabilité macroéconomique, avec une croissance du PIB de 8,18%. Les activités extérieures et l’intégration internationale ont également enregistré des résultats importants, contribuant à renforcer la réputation et la position du Vietnam.

Le dirigeant a réaffirmé que le Parti et l’État considéraient constamment le peuple comme la racine, le centre, le sujet, l’objectif, le moteur et la ressource du développement. Il a rappelé que de nombreuses politiques avaient été concrétisées et constamment perfectionnées afin de mieux protéger les droits et intérêts légitimes des Vietnamiens résidant à l’étranger.

Le 2 août 2026, le Bureau politique a adopté la résolution n°23-NQ/TW sur le travail concernant les Vietnamiens de l’étranger, marquant une nouvelle évolution dans l’approche de cette question.

Selon cette nouvelle orientation, les Vietnamiens résidant à l’étranger constituent non seulement une partie inséparable de la communauté des peuples vietnamiens, mais aussi l’une des ressources stratégiques importantes contribuant au renforcement de la puissance globale du pays. Ils sont également considérés comme une passerelle entre le Vietnam et le monde et comme des acteurs participant directement à l’œuvre d’édification, de développement et de défense de la Patrie.

Tô Lâm a exprimé sa conviction que les Vietnamiens de l’étranger, notamment ceux d’Australie, continueront à se développer, à renforcer leur solidarité et à jouer un rôle important de passerelle dans l’intégration internationale du Vietnam.

Il a appelé les experts, intellectuels, entrepreneurs et étudiants vietnamiens en Australie à continuer, grâce à leurs compétences et à leur intelligence, à contribuer au rayonnement du Vietnam, à renforcer sa réputation et sa position et à favoriser la mise en relation des connaissances, des technologies et des ressources internationales, afin de contribuer au développement du pays dans la nouvelle ère.

Plus tôt dans la journée, le dirigeant Tô Lâm et la haute délégation vietnamienne avaient assisté, aux côtés de représentants des autorités australiennes, du corps diplomatique et d’amis australiens, à l’inauguration du nouveau siège de l’ambassade du Vietnam en Australie.

VNA/CVN