Le dirigeant Tô Lâm encourage le milieu des affaires

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a salué les contributions vitales des entrepreneurs vietnamiens au développement socio-économique lors d'une réunion à Hanoï le 11 octobre.

>> Approbation d’un programme d’action pour promouvoir le rôle des entrepreneurs

>> Les jeunes entrepreneurs appelés à l’innovation et à la créativité

>> Le PM Pham Minh Chinh rencontre les représentants des entrepreneurs

Photo : VNA/CVN

La rencontre s’est déroulée à l’approche de la Journée des hommes d’affaires vietnamiens, le 13 octobre.

S'adressant à une délégation d’hommes d’affaires exemplaires de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam et de l’Association des entrepreneurs privés vietnamiens (VPBA), Tô Lâm a souligné le rôle essentiel des entrepreneurs dans la conduite de la réforme économique, l'élaboration des politiques de développement, l'amélioration de l'environnement des affaires et la promotion de l'innovation dans la gestion économique de l'État.

Ils ont été salués comme des catalyseurs du progrès, de l'innovation, de la productivité et de l'efficacité des coûts, qui profitent en fin de compte aux consommateurs. Ils incarnent des normes éthiques, défendent une concurrence loyale et servent de modèles au sein de la société.

Au-delà de leur impact économique, ils se sont activement engagés dans des initiatives visant à réduire la pauvreté, à éliminer les logements insalubres et à soutenir les communautés vulnérables, en particulier pendant les périodes difficiles comme la pandémie de COVID-19 et les catastrophes naturelles telles que le typhon Yagi.

Photo : VNA/CVN

Alors que le Vietnam s'efforce de devenir une nation développée à revenu élevé au cours des deux prochaines décennies, Tô Lâm s'est engagé à poursuivre les réformes économiques et juridiques.

Les priorités comprennent l'investissement dans une main-d'œuvre de qualité dans des domaines clés et stratégiques, l'amélioration des infrastructures telles que l'électricité, les transports, l'irrigation, les technologies de l'information et la numérisation, afin de créer un environnement commercial favorable, sûr et équitable qui répond aux normes internationales.

Selon le dirigeant, la révolution numérique offre des opportunités sans précédent aux entrepreneurs vietnamiens. Avec l'essor du commerce électronique, de la technologie financière (fintech), de l'intelligence artificielle (IA) et du cloud computing, les barrières aux marchés mondiaux diminuent. Il a exhorté les entrepreneurs visionnaires à exploiter ces technologies, à innover et à établir un "modèle de production numérique" qui les positionne à l'avant-garde des tendances mondiales. Ce faisant, ils peuvent générer une forte valeur ajoutée et élever l'économie vietnamienne au sein de la chaîne de valeur mondiale.

Dans un appel passionné à l’action, il a encouragé la communauté d’affaires vietnamienne à incarner la fierté nationale et le patriotisme, à défendre des pratiques commerciales éthiques, à cultiver des objectifs ambitieux et à incarner l’esprit d’entreprise. L’avenir du Vietnam repose sur leurs épaules, et leur confiance inébranlable dans leurs entreprises et dans la nation est cruciale.

Le Vietnam compte plus de 930.000 entreprises actives, dont 98% sont classées comme petites et moyennes entreprises (PME). Le secteur privé est une locomotive, contribuant à environ 60% du PIB, générant 30% des recettes du budget de l’État et employant 85% de la main-d’œuvre.

VNA/CVN