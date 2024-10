Le MoIT approuve un cadre tarifaire pour l’achat d’électricité au Laos

Photo : VNA/CVN

Le prix maximum pour les centrales hydroélectriques est fixé à 6,78 cents/kWh, en baisse par rapport au taux actuel de 6,95 cents/kWh.

Pour l’énergie éolienne, le prix maximum est de 6,4 cents/kWh, également en baisse par rapport au taux actuel de 6,95 cents/kWh.

Ce cadre tarifaire s’applique aux centrales électriques exploitées commercialement du 31 décembre 2025 au 31 décembre 2030.

Sur la base de ce cadre, le groupe Électricité du Vietnam (EVN) et les unités de production d’électricité négocieront les prix d’achat de l’électricité sur la base des principes d’avantages mutuels et de partage des risques, et conformément aux mécanismes du marché et aux prix du marché, garantissant des coûts de production minimes.

EVN est tenu de surveiller et de signaler rapidement au ministère de l’Industrie et du Commerce en cas de fluctuations importantes des facteurs affectant le calcul des prix des importations d’électricité en provenance du Laos.

Selon le protocole d’accord signé entre les gouvernements vietnamien et lao le 5 octobre 2016 et les objectifs de développement décrits dans le Plan national de développement de l’électricité 8, l’objectif de capacité d’importation minimale d’ici 2030 est d’environ 5.000 MW, soit une augmentation de 4.000 MW par rapport aux importations d’électricité actuellement en cours en provenance du Laos.

EVN s’attend à ce que les importations d’électricité en provenance du Laos soutiennent et complètent l’approvisionnement en électricité pour répondre à la demande croissante d’énergie au Vietnam.

Le volume d’électricité importé devrait être d’environ 3.000 MW d’ici 2025 et d’environ 5.000 MW d’ici 2030. En octobre 2023, le Premier ministre a approuvé une proposition d’importation d’électricité de diverses sources au Laos avec une capacité totale de 2.689 MW.

EVN a signé 19 contrats d’achat d’électricité (PPA) pour acheter de l’électricité à 26 centrales électriques lao d’une capacité totale de 2.240 MW. Parmi elles, sept projets étaient commercialement opérationnels avec une capacité totale de 806 MW, et 1.171 MW supplémentaires pourraient être mis en service d’ici 2025.

