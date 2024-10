Soc Trang : promotion des produits agricoles et les produits OCOP

Le 9 octobre, dans la mégapole du Sud, le Service de l'industrie et du commerce de la province de Soc Trang, en collaboration avec le Centre de promotion du commerce et des investissements (ITPC) de Hô Chi Minh-Ville, a organisé la "Semaine d'exposition, d'introduction et de promotion des produits agricoles, des spécialités et des produits OCOP de Soc Trang à Hô Chi Minh-Ville en 2024".

Cette semaine s'inscrit dans une série de programmes visant à améliorer l'efficacité de la promotion commerciale dans le cadre du Programme de coopération au développement socio-économique entre Hô Chi Minh-Ville et d'autres localités du pays, dont la province de Soc Trang.

Se déroulant du 9 au 13 octobre à Hô Chi Minh-Ville, la "Semaine d'exposition, d'introduction et de promotion des produits agricoles, des spécialités et des produits OCOP de Soc Trang à Hô Chi Minh-Ville en 2024" a pour objectif de présenter l'image, les potentiels, les atouts ainsi que les activités de coopération et de promotion commerciale entre les deux localités.

En outre, cet événement constitue une opportunité de soutenir les entreprises, coopératives et unités de production de Soc Trang pour faciliter la mise en relation et promouvoir la consommation de produits agricoles répondant aux normes d'exportation, de produits certifiés en tant que produits industriels ruraux typiques, produits OCOP ainsi que des produits phares de la province de Soc Trang auprès des distributeurs et entreprises de Hô Chi Minh-Ville.

Lors de l'événement, Hua Truong Son, directeur adjoint du Service provincial de l'industrie et du commerce de Soc Trang, a déclaré que la Semaine avait attiré plus de 30 entreprises, coopératives et unités de production de la province, avec plus de 80 produits dont des spécialités, produits vedettes et produits OCOP de Soc Trang. Parmi ces produits figurent notamment le riz ST25, les oignons violets de Vinh Châu, des gâteaux traditionnels pia, diverses saucisses, gâteaux et confiseries, des radis salés, du thé aux bourgeons de goyave, du miel, des produits transformés, des objets artisanaux et des fruits. Cet événement représente un moment clé dans la promotion du commerce et la croissance des échanges entre les deux localités.

"Cet événement ne revêt pas seulement une importance économique, mais il constitue également un pont entre les unités et les entreprises de Hô Chi Minh-Ville et de Soc Trang", a souligné Hua Truong Son.

Des résultats positifs

De son côté, Trân Phu Lu, directeur de l'ITPC, a affirmé qu'au cours des dernières années, le programme de coopération pour le développement socio-économique entre Hô Chi Minh-Ville et les villes et provinces du delta du Mékong avait obtenu des résultats positifs dans de nombreux domaines. Au cours des six premiers mois de 2024, l'ITPC a organisé cinq événements régionaux avec les localités du delta du Mékong, dont la province de Soc Trang.

Le 5 avril 2024, une conférence de formation sur les liens régionaux pour le développement des ressources humaines entre Hô Chi Minh-Ville et d'autres localités du pays, sous le thème "Préparation des ressources humaines à la transformation numérique et optimisation des systèmes de processus pour améliorer l'efficacité des activités de promotion du commerce et des investissement, a eu lieu à Hô Chi Minh-Ville.

Les programmes de relations commerciales, de promotion du commerce et d'investissement entre les entreprises de Hô Chi Minh-Ville et les provinces et villes du delta du Mékong ont suscité une grande attention et participation de la communauté des affaires, apportant des contributions concrètes et des résultats pratiques au programme de coopération.

Le directeur Trân Phu Lu a souligné que les programmes de coopération entre Hô Chi Minh-Ville et la province de Soc Trang disposent encore d’un potentiel inexploité, notamment dans les domaines du commerce, de l'investissement et du tourisme.

Dans les années à venir, Hô Chi Minh-Ville et Soc Trang devront se concentrer sur une coordination étroite pour organiser des activités de mise en relation entre l'offre et la demande, ainsi que des actions de promotion commerciale et d'investissements. Cela contribuera à soutenir la consommation de produits et à attirer des investissements pour des projets clés favorisant le développement socio-économique de chaque localité.

Texte et photos : Tân Dat/CVN