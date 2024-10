Le Vietnam a importé pour plus de 2,5 milliards d'USD de voitures en neuf mois

Le Vietnam a importé 124.090 voitures entièrement construites (CBU) d’une valeur de 2,566 milliards d'USD au cours des neuf derniers mois, soit une augmentation de 32,6% en volume et de 16% en valeur par rapport à la même période 2023, a-t-on appris de l’Office général des statistiques (GSO).

Photo : VNA/CVN

Les chiffres indiquent que l’Indonésie représente jusqu’à présent le plus grand fournisseur de voitures du marché vietnamien avec 43.810 unités évaluées à 642,24 millions d'USD.

La Thaïlande se classe au deuxième rang en termes de volume, mais prend la tête en termes de valeur. Elle a exporté 39.101 unités d’une valeur de 756,64 millions d'USD vers le Vietnam au cours de cette période.

La Chine a exporté 19.649 unités d’une valeur de 582 millions d'USD vers le Vietnam, se classant au troisième rang en termes de quantité et de valeur.

Les statistiques montrent également que le total des ventes d’automobiles, y compris les voitures fabriquées et assemblées dans le pays et les voitures importées, en septembre, avait atteint 241.400 unités, marquant une augmentation annuelle de 11,9%.

Rien qu’en septembre, 18.282 voitures ont été importées, d’une valeur de 378 millions d'USD, en hausse de 21,4% en volume et de 26,4% en valeur. Les voitures fabriquées et assemblées dans le pays ont totalisé 34.300 unités, en hausse de 5,5% par rapport à août et de 30,3% par rapport à la même période 2023.



VNA/CVN