Vietnam et Royaume-Uni promeuvent leur coopération en matière d’audit

L’Audit de l’État du Vietnam (SAV) souhaite favoriser la coopération avec le National Audit Office (NAO) du Royaume-Uni, notamment dans les domaines de l’audit spécialisé, de l’application des technologies de l’information dans les activités d’audit et de la formation des ressources humaines, a déclaré l’auditeur général Ngô Van Tuân lors de sa récente réunion à Londres avec le contrôleur et vérificateur général britannique Gareth Davi.

Lors de la réunion, qui fait partie de la visite de la délégation du SAV au Royaume-Uni du 7 au 10 octobre, Ngô Van Tuân, a souligné trois piliers clés de la stratégie de développement du SAV jusqu’en 2030, notamment la formation des ressources humaines et l’application des technologies de l’information dans les activités d’audit, et a exprimé son espoir de promouvoir le partenariat avec le NAO dans ces domaines.

Photo: VNA/CVN

Il a demandé au NAO de renforcer sa coopération et son partage d’expérience dans ses domaines de compétence, tels que l’audit financier, l’audit de performance, l’enquête rapide et l’audit externe des organisations internationales, en effectuant des visites de haut niveau et en échangeant des délégations d’experts techniques, en envoyant des experts au Vietnam et en invitant des auditeurs du SAV au Royaume-Uni, et en partageant des documents professionnels et des pratiques d’audit.

Tuân espère également que les deux parties continueront à se soutenir mutuellement lors des forums de l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI) et dans les activités de coopération entre l’Organisation asiatique des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ASOSAI) et l’Organisation européenne des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (EUROSAI).

Davies a salué les propositions de coopération du SAV, promettant qu’il ferait de son mieux pour les mettre en œuvre. Il a suggéré que les deux parties maintiennent des canaux de communication, échangent régulièrement des informations et se coordonnent étroitement dans les temps à venir pour envisager des programmes de soutien et de coopération appropriés.

Après la réunion, les deux parties ont organisé conjointement un séminaire pour échanger des expériences sur l’audit au service de la prévention de la corruption et de l’amélioration de la transparence des finances nationales.

Dans le cadre de sa visite, Ngô Van Tuân a eu une séance de travail avec la directrice générale de l’Association des experts-comptables agréés (ACCA), Helen Brand, qui a affirmé que l’association était disposée à coopérer avec la SAV.

Le responsable a noté que l’ACCA était un partenaire de confiance du SAV depuis que les deux parties ont signé leur accord de coopération en 2009. Il a souligné que son bureau souhaitait coopérer avec l’ACCA pour développer des ressources humaines de haute qualité. Il a espéré que l’association, avec ses atouts dans la formation à l’audit public et dans de nouveaux domaines, continuerait à soutenir la SAV dans la formation et à partager son expérience en organisant des cours de perfectionnement pour les auditeurs du SAV sur la gestion des risques, l’évaluation des entreprises, les impacts du changement climatique, l’audit international et l’environnement, et en organisant des séminaires sur l’audit spécialisé et l’application des technologies de l’information dans les activités d’audit.

Ngô Van Tuân a également exprimé son espoir que le SAV, qui a été élu au Comité d’audit de l’ASOSAI pour le mandat 2024-2027, recevra le soutien de l’ACCA pour l’audit des fonds financiers internationaux afin de remplir ce rôle.

Après la réunion, les deux parties ont organisé un séminaire pour échanger leurs expériences en matière d’audit environnemental et de développement durable.

Pendant son séjour, Ngô Van Tuân a également eu une séance de travail avec l’auditeur général du Pays de Galles, Adrian Crompton, au cours de laquelle il a déclaré que le Vietnam espérait favoriser la coopération avec l’Audit Wales pour renforcer sa capacité d’organisation et de gestion, améliorer la qualité des activités d’audit, contribuer à la réforme des finances publiques et de l’administration publique au Vietnam.

Le SAV souhaite renforcer le partenariat avec l’Audit Wales dans des domaines d’intérêt mutuel, en particulier les domaines dans lesquels l’Audit Wales est forte au sein du SAV, a-t-il dit.

Crompton a salué les propositions du SAV et a suggéré que les deux parties maintiennent des contacts réguliers pour rechercher des programmes de collaboration appropriés.

Après la séance de travail, le SAV et l’Audit Wales ont organisé un séminaire pour échanger leurs expériences en matière d’audit afin de servir la prévention de la corruption et d’améliorer la transparence des finances nationales.

Commentant les résultats de la visite, Nguyên Ba Dung, directeur du département de coopération internationale du SAV, a déclaré que cela a ouvert de nouvelles opportunités de coopération entre le SAV et les partenaires britanniques, en particulier dans les domaines où le Royaume-Uni est fort, tels que l’audit international, l’audit d’investigation, la réponse au changement climatique, l’application des technologies de l’information, la transformation numérique et l’application de l’IA dans les activités d’audit.

Les partenaires britanniques ont montré leur volonté de soutenir le SAV dans ces domaines, a-t-il ajouté.

VNA/CVN