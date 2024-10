Le Vietnam en bonne voie d’atteindre son objectif de croissance en 2024

Selon les dernières données, le Vietnam a enregistré une croissance du PIB de 7,4% au troisième trimestre et de 6,82% sur les neuf premiers mois de l’année, dépassant ainsi les prévisions initiales. Ces performances sont d’autant plus remarquables que certaines localités septentrionales ont été sévèrement touchées par le typhon Yagi début septembre. Le pays se rapproche de son objectif de croissance de 6,5 - 7% cette année.

>> Efforts pour atteindre une croissance entre 7,6 et 8% au quatrième trimestre

Pour atteindre une croissance de 7% en 2024, le Vietnam devra enregistrer une augmentation de 7,5% au quatrième trimestre. La solide performance du troisième trimestre, supérieure aux attentes, ainsi que les prévisions optimistes des experts pour la fin de l’année, créent des conditions favorables pour maintenir cette dynamique jusqu’à la fin de 2024.

Photo : VNA/CVN

Industrie, exportation et investissements étrangers, moteurs de la reprise

Le gouvernement vietnamien a déployé plusieurs mesures pour soutenir les localités touchées par le typhon Yagi, permettant une reprise rapide de l’activité économique. L’économie nationale a retrouvé sa dynamique d’avant la pandémie de Covid-19, avec des progrès notables dans l’industrie, les exportations et l’attraction des investissements directs étrangers (IDE). La valeur ajoutée de l’industrie a bondi de 8,34%, tandis que les exportations ont atteint 299 milliards de dollars. Par ailleurs, les IDE continuent d’affluer, atteignant 24,78 milliards de dollars fin septembre, soit une hausse de 11,6% par rapport à l’année précédente. Ces résultats confirment la position du Vietnam comme une destination attractive pour les investisseurs internationaux.

L’économie reste stable, avec une inflation maîtrisée et des grands équilibres macroéconomiques assurés. Les finances publiques se sont améliorées, les entreprises continuent de croître, l’innovation progresse, et des avancées notables sont observées dans les domaines social, culturel, éducatif et sanitaire.

"Le typhon Yagi a frappé plusieurs localités du nord, y compris des zones industrielles clés comme Hai Phong et Quang Ninh. Malgré cela, les entreprises ont réagi rapidement en réorganisant leur production et en augmentant les heures supplémentaires afin de surmonter les difficultés et de respecter leurs engagements commerciaux", estime Phi Thi Phuong Nga, directrice du département des statistiques de l’industrie et de la construction de l’Office national des statistiques.

Pour Trân Quôc Phuong, vice-ministre du Plan et de l’Investissement, l’objectif de croissance de 7% est à portée de main. "Vu les résultats du troisième trimestre et des neuf premiers mois, le ministère du Plan et de l’Investissement propose au Premier ministre de maintenir l’objectif de croissance de 7% pour l’année. De plus, si les conditions s’y prêtent, il pourrait même être envisageable de dépasser cette cible", a-t-il précisé.

Les organisations internationales partagent cet optimisme. L’agence américaine Fitch Ratings prévoit une croissance comprise entre 6% et 7% pour le Vietnam à moyen terme, soutenue par l’augmentation des flux d’investissements directs étrangers (IDE). La Banque mondiale et la Banque singapourienne UOB ont également donné des perspectives favorables, cette dernière tablant sur une croissance de 6,4% pour 2024.

Les défis à surmonter pour maintenir l’élan

Bien que les indicateurs de croissance soient encourageants, atteindre les objectifs économiques nécessite un effort collectif, une coordination étroite entre les ministères et les autorités locales, ainsi qu’une implication accrue des entreprises.

"Il est crucial de prioriser la croissance en veillant à une coordination harmonieuse et efficace entre les politiques budgétaires et monétaires. La politique monétaire doit être proactive et réactive, tandis que la politique budgétaire doit être ciblée et élargie là où c’est nécessaire. Il est également important de se concentrer sur les trois moteurs traditionnels de la croissance: l’investissement, la consommation intérieure et les exportations, tout en explorant de nouveaux leviers. Il faut éviter les pénuries d’électricité, de carburant, de médicaments et de matières premières essentielles à la production et au quotidien de la population", a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh lors d’une réunion le 7 octobre avec les autorités locales.

"Il est impératif de créer un environnement propice au développement, de mobiliser toutes les ressources disponibles pour le développement socio-économique, et de favoriser la croissance. Accélérer les investissements publics est essentiel pour stimuler l’économie, encourager la production et améliorer le niveau de vie des habitants. Enfin, il est nécessaire de terminer la construction de logements pour les familles touchées par les catastrophes naturelles et de remédier aux conséquences des récentes inondations", a-t-il indiqué.

Avec des performances économiques solides jusqu’à présent et des politiques gouvernementales réactives, le Vietnam semble bien positionné pour terminer l’année 2024 sur une note positive.

VOV/VNA/CVN