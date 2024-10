HSBC relève ses prévisions de croissance pour le Vietnam en 2024

>> Le total des capitaux d'investissement social décaissés en neuf mois en hausse de 6,8%

>> L'UOB revoit à la hausse ses prévisions de croissance pour le Vietnam en 2024

>> Le Vietnam en bonne voie d’atteindre son objectif de croissance en 2024

Après une année 2023 et un premier trimestre difficiles, le Vietnam est clairement de retour comme l’étoile de la croissance de l’ASEAN, a déclaré la banque dans sa mise à jour "Vietnam at a overview: In its own league" publiée le 11 octobre.

La croissance du troisième trimestre s’est établie à 7,4% en glissement annuel, dépassant les attentes de HSBC et du consensus de 6,2% et 6,1%, respectivement, a déclaré HSBC .

Photo : VNA/CVN

La surperformance a continué d’être tirée par le secteur manufacturier, qui a progressé de 11,4% en glissement annuel. Cela a été corroboré par des données commerciales saines, les exportations ayant augmenté de 15,3% en glissement annuel au troisième trimestre.

La banque a noté que la reprise commerciale qui était initialement centrée sur l’électronique montre des signes d’élargissement, les exportations de textiles et de chaussures ayant augmenté de 16,7% en glissement annuel.

Les experts de HSBC ont estimé que si le typhon Yagi a probablement joué un rôle dans la baisse de la croissance des exportations en septembre, l’impact devrait être de courte durée.

En effet, l’indice PMI manufacturier a chuté brusquement en territoire de contraction en septembre, indiquant une détérioration par rapport au mois précédent, les entreprises évaluant les dommages causés à la production.

Bien que l’on observe quelques signes de ralentissement dans le commerce mondial, les indicateurs tels que la production industrielle manufacturière et les importations ont continué d’afficher une croissance à deux chiffres en glissement annuel, ce qui conforte l’idée que le secteur manufacturier restera solide.

Photo : VNA/CVN

En revanche, la croissance du secteur agro-sylvo-aquatique a ralenti, reflétant l’impact plus important du typhon Yagi sur le secteur. La reprise des services à vocation nationale est restée relativement modérée, les retombées d’un secteur extérieur en rebond n’étant pas aussi prononcées.

La croissance des ventes au détail n’a montré que peu de signes d’accélération, tandis que les arrivées mensuelles de touristes internationaux ont stagné dans un contexte de concurrence régionale croissante pour attirer les voyageurs.

Cependant, des signes encourageants ont été observés, comme les services financiers et l’immobilier qui ont montré une accélération au troisième trimestre. La Loi foncière amendée, en vigueur en août, renforcera l’amélioration du sentiment observé dans le secteur immobilier, tandis que les mesures gouvernementales en cours telles que les réductions d’impôts devraient également soutenir le secteur de la vente au détail national avec le temps, a déclaré HSBC.

En ce qui concerne les IDE, le Vietnam a continué d’attirer des flux étrangers, car les perspectives fondamentales restent positives. Bien que la croissance des IDE nouvellement enregistrés ait ralenti au troisième trimestre 2024, des secteurs autres que l’industrie manufacturière, tels que l’immobilier et l’énergie, ont connu une augmentation des investissements.

Photo : VietnamPlus/CVN

Selon HSBC, les flux de capitaux vers l’industrie manufacturière devraient rester résilients à l’avenir, car la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm aux États-Unis a suscité l’intérêt de diverses entreprises telles que Meta.

HSBC a également déclaré que les efforts continus pour approfondir les liens avec les partenaires internationaux serviront également de vent arrière pour de nouveaux flux d’investissement, le Vietnam ayant récemment élevé ses relations avec la France au niveau de partenariat stratégique global.

L’inflation a connu une baisse notable ces derniers mois, grâce aux effets de base et aux mouvements de prix favorables liés aux prix des matières premières et aux fluctuations des taux de change. Compte tenu de la baisse des prix mondiaux de l’énergie et d’un renversement du cycle de politique monétaire mondial, l’inflation devrait rester inférieure au plafond cible de 4,5% fixé par la Banque d’État du Vietnam.

HSBC maintient ses prévisions de croissance pour l’économie vietnamienne inchangées à 6,5% en 2025. La reprise étant encore inégale, les experts de la banque s’attendent à ce que la Banque d’État du Vietnam maintienne sa position accommodante et son taux d’intérêt directeur à 4,5% jusqu’à la fin 2025.

VNA/CVN