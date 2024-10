Les sociétés de transport ferroviaire de Hanoï et de Saigon devraient fusionner

Photo : VNA/CVN

Cette consolidation est mandatée par le plan de restructuration de VNR approuvé par le Premier ministre en juin. La Commission d’Etat des valeurs mobilières (SSC) examine actuellement la fusion (dans la décision N°562/QĐ-TTg), avec une approbation de l’offre publique prévue au quatrième trimestre de cette année, a-t-il indiqué au journal en ligne VietnamPlus.

Hoàng Gia Khánh a souligné que cette fusion est essentielle pour améliorer les performances du système ferroviaire et tirer parti des ressources disponibles. Il a déclaré qu’il est essentiel d’utiliser efficacement les ressources allouées, car le plan de gestion des infrastructures ferroviaires publiques a un impact direct sur la production et les activités commerciales de VNR.

Pour améliorer la productivité, VNR a besoin de la propriété et de l’autorité sur ses actifs pour développer l’infrastructure ferroviaire nationale, en veillant à ce qu’elle réponde aux demandes de passagers et de marchandises, tout en améliorant les services et en augmentant la capacité de transport à travers les principaux postes frontières comme Đồng Đăng et Lào Cai. Ce développement devrait créer des emplois, augmenter les revenus, augmenter les recettes et préserver la valeur des actifs.

En outre, en vertu du décret gouvernemental 46 modifié, l’attraction d’investissements privés pour plus de 300 gares sous la gestion de VNR doit être conforme aux exigences légales. La société est tenue d’élaborer des plans d’investissement et d’obtenir l’approbation avant la mise en œuvre pour aligner les ressources sur les objectifs nationaux.

Photo : VNA/CVN

VNR s’est vu allouer près de 4.000 milliards de dôngs (162,7 millions d'USD) par an pour la maintenance, couvrant environ 50% du financement nécessaire. La société examine et propose de manière proactive des plans de réparation et de modernisation de l’infrastructure ferroviaire afin de garantir la sécurité opérationnelle.

Alors que la Compagnie par actions de transport ferroviaire prend forme, VNR prévoit de réduire sa participation dans l’entreprise pour attirer des investissements visant à améliorer la qualité des services ferroviaires. Cette stratégie sera décrite dans le plan de restructuration pour l’année à venir et communiquée au Premier ministre par la Commission de gestion du capital de l’État dans les entreprises (CMSC)

Après un à deux ans d’exploitation, VNR évaluera sa participation dans la nouvelle société, en mettant l’accent sur la professionnalisation des services de transport de marchandises et de passagers dans le cadre de son plan de restructuration 2030, a ajouté Hoàng Gia Khánh.

VNA/CVN