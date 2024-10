Phu Yên intensifie ses efforts pour lutter contre la pêche INN

Afin de contribuer aux efforts du pays pour que l'avertissement du "carton jaune" de la Commission européenne (CE) contre les produits aquatiques vietnamiens soit bientôt levé, les localités de Phu Yên établiront des groupes de travail pour soutenir et guider les propriétaires de navires de pêche non enregistrés, ceux dont les licences de pêche et les certificats de sécurité technique ont expiré pour effectuer les procédures d'enregistrement conformément à la réglementation.

Photo : VNA/CVN

Pour assurer une gestion stricte des navires de pêche qui ne répondent pas aux exigences d'exploitation des produits aquatiques, le comité a demandé aux autorités des districts, chefs-lieux et de la ville de Tuy Hoà de se coordonner avec les gardes-frontières et les agences compétentes pour surveiller de près et identifier les emplacements spécifiques des bateaux ancrés.

La province a également coordonné avec la police maritime de la Zone N°3 pour renforcer les patrouilles, les inspections et le contrôle des bateaux de pêche et des pêcheurs afin de détecter et de traiter rapidement les bateaux qui violent les eaux étrangères, tout en promouvant des campagnes de sensibilisation du public à la la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Le comité a également suggéré au gouvernement et aux ministères et secteurs concernés d'allouer des sources budgétaires pour investir dans plusieurs ports de pêche afin de remplir les conditions de déchargement des produits aquatiques par les navires de pêche, afin de faciliter la surveillance des navires de pêche et de la production de produits aquatiques.

Selon Dào Quang Minh, directeur du Service provincial des pêches, avec la détermination de lutter contre la pêche INN, les autorités de la province et des localités côtières se sont coordonnées pour surveiller et contrôler de près les activités des navires de pêche en mer grâce aux systèmes de surveillance des navires (VMS).

En conséquence, depuis 2019, Phu Yên n'a enregistré aucun navire de pêche violant les eaux étrangères, a-t-il déclaré.

La province de Phu Yen compte un total de 2.847 bateaux de pêche, dont 1.967 ont leurs données mises à jour dans la base de données nationale des pêches (VNFishbase).

VNA/CVN