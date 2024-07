Connexion entre entreprises vietnamiennes et sud-coréennes dans l'innovation

Lors de la réunion, le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyên Chi Dung, a reconnu les activités et les contributions de VINK ces derniers temps. Il a recommandé au VINK de renforcer la connexion et le soutien aux entreprises, de continuer à développer des programmes de soutien aux startups tels que VIETNAM-KOREA STARTUPS EXCHANGE (VKSE).

Photo : BDT/CVN

Le ministre vietnamien a demandé aux membres du VINK de promouvoir les liens avec des experts, instituts et écoles du monde capables de collaborer, de fournir et de transférer des programmes et unités de formation appropriées pour soutenir le Vietnam dans la réalisation des activités et projets clés sur la formation en matière de semi-conducteurs et d'intelligence artificielle (IA).

Lors de la réunion, les dirigeants du VINK ont rendu compte de certaines des activités du réseau en République de Corée, telles que coopération en matière de recherche, transfert de technologies, organisation de séminaires, conseil scientifique...

Le VINK promeut également des programmes de démarrage et de formation pour les startups vietnamiennes en République de Corée. En 2024, le VINK poursuivra les activités en cours et mettra en œuvre le programme de formation de talents dans le domaine de l'IA, avec le soutien du Centre national d'innovation (NIC) relevant du ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement.

Concernant les activités à venir, le ministre Nguyên Chi Dung a demandé au VINK de continuer à partager ses connaissances sur la technologie via de forums et de séminaires, notamment dans l'IA et le contenu numérique.

Les représentants du VINK ont également fait quelques propositions sur le développement de l'industrie des semi-conducteurs au Vietnam.

VNA/CVN