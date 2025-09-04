Hanoï et Rome souhaitent dynamiser leur partenariat stratégique

Le Vietnam et l'Italie disposent d'un énorme potentiel pour approfondir leur coopération, notamment sur le plan économique, a déclaré le 3 septembre la vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang, lors d'une rencontre avec Valentino Valentini, vice-ministre italien des Entreprises et du Made in Italy.

>> Le Vietnam et la région italienne de Lombardie renforcent leurs liens

>> Dialogue Vietnam - Italie pour renforcer la coopération en matière de défense

>> L'Italie souhaite renforcer ses liens de défense avec le Vietnam

Accueillant le responsable italien en visite de travail au Vietnam pour coprésider un forum d'affaires bilatéral, Lê Thi Thu Hang a invité l'Italie à accompagner les entreprises vietnamiennes dans l'amélioration de leur compétitivité, à accroître ses importations de produits vietnamiens (produits aquatiques, textiles, habillement, meubles en bois) et à intensifier ses investissements dans des secteurs clés tels que l'agroalimentaire, la mode, les hautes technologies, l'énergie et la construction portuaire.

Photo : VNA/CVN

Félicitant le Vietnam pour la célébration réussie de sa 80e Fête nationale, Valentino Valentini a souligné l'affection de longue date que de nombreuses générations d'Italiens portent au Vietnam depuis sa lutte pour la défense nationale.

La diplomate vietnamienne a remercié le vice-ministre italien pour ses félicitations à l'occasion de la 80e Fête nationale du Vietnam, soulignant que le pays est désormais à l'aube d'une nouvelle ère. Elle a exprimé sa gratitude pour le soutien apporté par l'Italie, tant lors de la lutte passée du Vietnam pour l'indépendance que dans son processus actuel de développement national.

Elle a salué la visite de Valentino Valentini et sa coprésidence du Forum d'affaires Vietnam - Italie, se disant convaincue que cet événement ouvrirait de nouvelles opportunités de coopération, en particulier dans les énergies vertes, la transformation numérique et les hautes technologies.

Dans un contexte mondial en mutation, le vice-ministre italien a estimé que les deux pays devaient accorder une attention prioritaire aux technologies numériques, aux énergies propres, à l'intelligence artificielle et aux questions d'équilibre énergétique, afin de favoriser un développement durable à faible impact environnemental. Il a ajouté que les entreprises italiennes s'intéressaient de plus en plus au marché vietnamien et étaient prêtes à partager leur expertise à travers des initiatives concrètes, comme le séminaire sur la transition énergétique et le forum d'affaires organisés lors de cette visite. Il a également proposé d'organiser prochainement des événements similaires en Italie.

Les deux responsables ont enfin salué la coopération étroite entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays et convenu de renforcer leur partenariat stratégique, notamment dans les domaines correspondant à leurs atouts respectifs, pour le développement mutuel et le bénéfice des deux peuples.

VNA/CVN