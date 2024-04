Le Forum d'été de Davos d'été 2024 se tiendra fin juin

Connu également sous le nom de la 15e Réunion annuelle des nouveaux champions du Forum économique mondial, l'événement de cette année se focalisera sur le thème "Les nouvelles frontières de la croissance". L'événement réunira plus de 1.500 dirigeants issus d'entreprises, de gouvernements, de société civile et d'organisations internationales, ainsi que d'éminents entrepreneurs, innovateurs et universitaires, afin de générer des idées collectives et des solutions réalisables. Six grands thèmes seront abordés au cours de la réunion : une nouvelle économie mondiale ; la Chine et le monde ; l'entrepreneuriat à l'ère de l'IA ; de nouvelles frontières industrielles ; l'investissement dans les personnes ; et la connexion entre le climat, la nature et l'énergie.

Xinhua/VNA/CVN