Pourparlers États-Unis - Iran

La Suisse dit se féliciter des "avancées constructives"

La Suisse a déclaré lundi 22 juin qu'elle se félicite des "avancées constructives dans le cadre des intenses échanges diplomatiques" qui se sont poursuivis durant la nuit de dimanche 21 juin à lundi 22 juin au Bürgenstock (Centre) entre les États-Unis, l'Iran ainsi que les médiateurs que sont le Pakistan et le Qatar.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Dans un communiqué, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a indiqué que la Suisse a pris connaissance du communiqué conjoint publié lundi par le Qatar et le Pakistan. Elle salue la mise en place par les parties d'un comité de haut niveau sur la base du protocole d'accord, la considérant comme "une étape positive" qui permet de structurer la suite du processus politique et technique.

La Suisse, poursuit le texte, salue en particulier l'accord sur une feuille de route visant à parvenir à un accord final dans un délai de 60 jours. Cette feuille de route crée les conditions pour "l'ouverture immédiate de nouvelles discussions techniques".

"La Suisse reste prête à soutenir ce processus, dans le cadre de sa tradition de bons offices", a affirmé le DFAE.

Selon des médias suisses, les discussions au niveau technique vont se poursuivre toute la semaine au Bürgenstock.

Xinhua/VNA/CVN