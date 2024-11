Bodybuilding et fitness : le Vietnam remporte dix médailles d’or au Mondial 2024

L’équipe du Vietnam a marqué l’histoire aux Championnats du monde de bodybuilding et de fitness, organisés du 5 au 11 novembre aux Maldives. En décrochant dix médailles d’or, cinq d’argent et onze de bronze, elle s’est placée pour la première fois en tête du classement général.

Avec un total de dix médailles d’or, cinq d’argent et onze de bronze, les athlètes vietnamiens ont prouvé leur excellence face à 380 participants venus de 41 pays et territoires aux Championnats du monde de bodybuilding et de fitness (WBPF en anglais).

Les efforts conjugués des vingt sportifs vietnamiens, dont huit femmes, ont permis de décrocher des titres dans diverses catégories. Les performances exceptionnelles des femmes, notamment Trân Thi Câm Tú et Nguyên Thi Kim Cuong, ont été déterminantes.

Des héros inspirants

Parmi les moments marquants, la victoire impressionnante de Lê Thi Huong Giang, 49 ans, a captivé l’attention. Elle est devenue la championne la plus âgée de l’histoire du Vietnam dans sa catégorie, en remportant l’or en bodybuilding et fitness classique pour les femmes mesurant plus de 1,65 m.

Un autre triomphe mémorable est celui de Nguyên Thi Kim Cuong, qui a empoché deux médailles d’or dans les catégories fitness et sport physique pour les femmes de plus de 1,65 m.

Chez les hommes, Pham Van Phuoc a consolidé sa domination en conservant son titre en bodybuilding et fitness classique pour les athlètes mesurant moins de 1,60 m. Trân Hoàng Duy Thuân a également fait sensation en remportant la première place dans la catégorie athlétique physique.

Ce triomphe de l’équipe vietnamienne au WBPF 2024 reflète non seulement leur rigueur en préparation mais aussi leur passion pour exceller sur la scène internationale.

En plus de ces performances individuelles, l’équipe vietnamienne a dominé le classement final par nations, obtenant la 1re place chez les femmes et la 2e chez les hommes.

Le succès de cette année dépasse largement celui de 2023, marquant la plus grande victoire de l’histoire du bodybuilding vietnamien.

Lors de précédent championnat à Séoul en 2023, le Vietnam a remporté huit médailles d’or, six d’argent et quatre de bronze, occupant ainsi la 3e place sur le classement final par nations.

