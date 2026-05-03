Le Conseil de sécurité se penchera en mai sur la Charte de l'ONU, le Moyen-Orient et l'Afrique

Le Conseil de sécurité des Nations Unies consacrera ses travaux du mois de mai à la redynamisation de l'autorité de la Charte de l'ONU, à la promotion d'un règlement politique de la question du Moyen-Orient, ainsi qu'à la promotion de la stabilité et du développement des pays africains, a déclaré Fu Cong, représentant permanent de la Chine auprès des Nations Unies et président du Conseil de sécurité pour le mois de mai.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Lors d'un récent point presse sur les priorités du Conseil de sécurité pour le mois de mai, il a déclaré que la première priorité était de redynamiser l'autorité de la Charte des Nations unies et le rôle de l'Organisation des Nations unies.

Ces dernières années, le monde a été témoin d'une instabilité croissante sur la scène internationale, marquée par une recrudescence des conflits, un creusement des divisions et une pression considérable pesant sur le système multilatéral ainsi que sur le droit international, a noté M. Fu, exhortant la communauté internationale à prendre des mesures urgentes pour faire respecter l'autorité de la Charte de l'ONU et renforcer le rôle de cette organisation afin d'empêcher le monde de "retomber dans la loi de la jungle" et "de préserver les générations futures du fléau de la guerre".

Dans ce contexte, a-t-il poursuivi, le Conseil de sécurité organisera en mai un débat public de haut niveau sur le thème du respect des objectifs et principes de la Charte des Nations unies et du renforcement du système international centré sur l'ONU.

La deuxième priorité du Conseil sera de faire progresser le règlement politique de la question du Moyen-Orient, a déclaré l'ambassadeur chinois.

"Nous devons exhorter les parties concernées à faire preuve de calme et de retenue, à mettre fin aux combats, à résoudre les différends par la voie diplomatique et à œuvrer en faveur d'une désescalade", a-t-il dit.

Concernant la question palestinienne, M. Fu a estimé que la situation à Gaza et en Cisjordanie demeurait "extrêmement préoccupante" et que les fondements de la solution à deux États étaient en train de s'éroder. Il a appelé le Conseil de sécurité à exhorter les parties concernées, en particulier Israël, à respecter pleinement l'accord de cessez-le-feu à Gaza, à garantir l'accès humanitaire et à mettre fin aux activités de colonisation.

Il a également exhorté le Conseil de sécurité à envoyer un message clair en faveur de la souveraineté, de la sécurité et de l'intégrité territoriale du Liban, à œuvrer en faveur d'une cessation des hostilités et à soutenir le gouvernement libanais dans ses efforts pour stabiliser la situation intérieure et garantir les moyens de subsistance de base de sa population.

Selon le diplomate, la troisième priorité du Conseil de sécurité est la stabilité et le développement des pays africains.

Si les questions relatives aux points chauds de ce continent ont toujours figuré en bonne place à l'ordre du jour du Conseil, a noté M. Fu, le Conseil de sécurité continuera de se concentrer sur l'Afrique et de soutenir les efforts visant à résoudre les problèmes africains par des moyens africains.

"Nous encourageons le dialogue et la consultation entre les parties concernées afin d'apaiser les tensions et de résoudre les différends", a-t-il ajouté, appelant la communauté internationale à renforcer son aide humanitaire et son soutien au développement afin d'aider les pays concernés à consolider leur capacité à mener un développement autonome et à s'attaquer aux causes profondes des conflits.

VNA/CVN