Le porte-avions américain Gerald R. Ford quitte le Moyen-Orient

Le porte-avions américain Gerald R. Ford a quitté le Moyen-Orient après avoir pris part à des opérations contre l'Iran, ont rapporté vendredi 1 er mai des médias locaux, citant un responsable américain.

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Photo : Reuters/VNA/CVN

Il ne reste donc plus que deux porte-avions américains dans la région : l'Abraham Lincoln et le George H.W. Bush.

Le Gerald R. Ford était en mer depuis plus de dix mois, battant ainsi le record de durée de déploiement d'un porte-avions américain depuis la fin de la guerre du Vietnam.

Le 12 mars, un incendie a éclaté dans la salle de laverie à bord du porte-avions, blessant deux marins et causant de graves dommages à environ une centaine de lits, selon l'armée américaine.

Le porte-avions a également rencontré de gros problèmes avec son système d'égouts pendant son stationnement en mer, et les médias américains ont rapporté des pannes dans ses toilettes.

Xinhua-SadaNews/VNA/CVN