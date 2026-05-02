Le porte-avions américain Gerald R. Ford quitte le Moyen-Orient

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|Le porte-avions américain "USS Gerald R. Ford" a quitté le Moyen-Orient après avoir participé à des opérations contre l'Iran, laissant ainsi deux grands navires de guerre américains dans la région.
|Photo : Reuters/VNA/CVN
Il ne reste donc plus que deux porte-avions américains dans la région : l'Abraham Lincoln et le George H.W. Bush.
Le Gerald R. Ford était en mer depuis plus de dix mois, battant ainsi le record de durée de déploiement d'un porte-avions américain depuis la fin de la guerre du Vietnam.
Le 12 mars, un incendie a éclaté dans la salle de laverie à bord du porte-avions, blessant deux marins et causant de graves dommages à environ une centaine de lits, selon l'armée américaine.
Le porte-avions a également rencontré de gros problèmes avec son système d'égouts pendant son stationnement en mer, et les médias américains ont rapporté des pannes dans ses toilettes.
Xinhua-SadaNews/VNA/CVN