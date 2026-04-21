Le Conseil de sécurité de l'ONU condamne l'attaque contre la FINUL provoquant la mort d'un Casque bleu dans le Sud du Liban

Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné lundi 20 avril " dans les termes les plus forts " l'attaque contre la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) survenue samedi 18 avril, qui a tué un Casque bleu français et blessé trois autres, dont deux grièvement.

>> Israël frappe le Sud de Beyrouth et annonce la capture de deux combattants du Hezbollah

>> Au moins neuf morts dans des raids israéliens contre le Sud du Liban

>> Le secrétaire général de l'ONU condamne fermement l'attaque qui a coûté la vie à un soldat français dans le Sud du Liban

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans une déclaration à la presse, les membres du Conseil ont appelé l'ONU à enquêter rapidement sur l'attaque afin que les responsables soient tenus de rendre des comptes sans délai, et à tenir informé le pays contributeur de troupes concerné de l'évolution de l'enquête.

Soulignant que les Casques bleus ne doivent en aucun cas être pris pour cible, ils ont également exprimé leurs sincères condoléances et leur profonde sympathie aux familles des victimes, ainsi que leur solidarité avec la France, et ont souhaité aux blessés un prompt et complet rétablissement.

Ils ont réaffirmé leur plein soutien à la FINUL et exhorté toutes les parties à prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter la sécurité et la sûreté du personnel et des locaux de la FINUL, ainsi que la liberté de mouvement de la mission, conformément au droit international.

Les membres ont aussi réitéré leur ferme attachement à la souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité territoriale et à l'unité du Liban, appelant les parties à appliquer pleinement la résolution 1701 du Conseil de sécurité et à respecter l'accord sur la cessation des hostilités conclu le 16 avril.

Xinhua/VNA/CVN