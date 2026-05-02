Hostilités "terminées" : Donald Trump contourne le Congrès sur l'Iran

Donald Trump a annoncé ce vendredi 1 er mai qu’il se passait du feu vert du Congrès pour la guerre en Iran, alors qu’expirait la limite de 60 jours fixée par la loi pour obtenir une autorisation parlementaire au déclenchement des hostilités.

>> L'Iran soumet aux États-Unis une nouvelle proposition visant à rouvrir le détroit d'Ormuz

>> Trump insatisfait de la dernière proposition de paix de l'Iran

>> Vladimir Poutine et Donald Trump discutent par téléphone de l'Iran et de l'Ukraine

>> Le pétrole glisse avec l'espoir de nouvelles négociations USA-Iran

Photo : AFP/VNA/CVN

Deux mois tout juste après le début de l'offensive israélo-américaine contre Téhéran, le président américain Donald Trump a estimé, hier dans une lettre au Congrès, que les hostilités étaient "terminées", le dispensant de solliciter l'aval du pouvoir législatif.

"Le 7 avril 2026, j'ai ordonné un cessez-le-feu de deux semaines. Le cessez-le-feu a depuis été prolongé. Il n'y a pas eu d'échange de tirs entre les forces des États-Unis et l'Iran depuis le 7 avril 2026. Les hostilités qui ont commencé le 28 février 2026 sont terminées", a-t-il écrit.

Selon la Constitution, seul le Congrès a le pouvoir de "déclarer" la guerre. Une loi adoptée en 1973 permet cependant au président de déclencher une intervention militaire limitée pour répondre à une situation d’urgence créée par une attaque contre les États-Unis. Le même texte exige que le président, s’il engage des troupes plus de 60 jours, obtienne une autorisation du pouvoir législatif, différente d’une déclaration de guerre.

Le conflit avec l’Iran a débuté le 28 février, mais la notification officielle de la Maison-Blanche au Congrès concernant le début des hostilités n’est intervenue que deux jours après. Le 1er mai représentait donc la date limite de 60 jours pour obtenir l’autorisation des parlementaires.

Trump préférerait négocier

Photo : AFP/VNA/CVN

Téhéran a transmis jeudi 30 avril une nouvelle offre non précisée pour sortir du conflit, deux mois après le début de l’offensive israélo-américaine contre l’Iran.

Le président américain a confirmé des discussions avec Téhéran mais sans livrer les détails du contenu.

"Nous venons d’avoir une conversation avec l’Iran. Nous verrons bien ce qui se passe. Mais je dirais que je ne suis pas content", a-t-il lancé.

Interrogé sur une reprise des combats, suspendus depuis le cessez-le-feu du 8 avril, le milliardaire républicain a confié sa préférence pour une solution négociée.

"Est-ce qu’on veut les pulvériser une fois pour toutes ? Ou est-ce qu’on veut essayer de conclure un accord ? Telles sont les options", a-t-il résumé. "Je ne préfère pas" la première possibilité "pour une raison d’humanité, mais c’est une option", a-t-il ajouté.

"La République islamique a transmis jeudi soir le texte de sa dernière proposition au Pakistan, médiateur dans les discussions avec les États-Unis", a rapporté l’agence officielle iranienne Irna, sans plus de détails.

AFP/VNA/CVN