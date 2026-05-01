Le Royaume-Uni relève son niveau d'alerte terroriste à "grave" après une attaque au couteau à Londres

Le Royaume-Uni a relevé jeudi 30avril son niveau d'alerte terroriste à "grave" - le deuxième plus élevé - après que la police a classé comme "acte terroriste" l'attaque au couteau survenue mercredi 29 avril dans le quartier londonien de Golders Green, a annoncé la ministre de l'Intérieur, Shabana Mahmood.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Aujourd'hui, le niveau d'alerte national est passé à 'grave', ce qui signifie qu'une attaque terroriste est considérée comme hautement probable", a déclaré Mme Mahmood, tout en admettant que cette décision pourrait susciter des inquiétudes, "en particulier au sein de notre communauté juive, qui a déjà tant souffert".

L'attaque en question a eu lieu mercredi 29 avril dans le quartier de Golders Green, dans le Nord-Ouest de Londres, où un homme armé d'un couteau a attaqué des passants juifs. La police antiterroriste a par la suite qualifié l'incident d'acte terroriste.

Deux victimes, âgées de 76 et 34 ans, ont été poignardées et sont toujours hospitalisées, selon Laurence Taylor, chef de la section antiterroriste de la Police métropolitaine.

La police a annoncé l'arrestation du suspect, un Britannique de 45 ans né en Somalie.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré jeudi 30 avril que les autorités "accéléraient l'adoption d'une législation visant à lutter contre les acteurs étatiques malveillants", et a souligné la nécessité de s'attaquer aux "causes profondes de l'antisémitisme et de l'extrémisme".

Dans une déclaration ultérieure faite depuis Downing Street, M. Starmer a indiqué que le gouvernement allait accroître ses investissements dans les services de sécurité juifs.

Xinhua/VNA/CVN