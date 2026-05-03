L'Iran annonce la mise en place de nouvelles règles sur la gestion du golfe Persique

La marine du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a annoncé vendredi 1 er mai que de nouvelles réglementations relatives à la gestion du golfe Persique seraient mises en œuvre sur la base d'une directive "historique" du Guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans une déclaration publiée sur la plateforme du réseau social X, la marine du CGRI a indiqué qu'elle visait, en tirant parti de sa domination sur près de 2.000 kilomètres de côtes iraniennes dans le golfe Persique et le détroit d'Ormuz, à transformer cette étendue d'eau en une source de revenus et de puissance pour le peuple iranien, et à favoriser dans le même temps la sécurité et la prospérité dans la région.

Cette annonce intervient alors que l'Iran a renforcé son contrôle sur le détroit d'Ormuz depuis le 28 février, empêchant le passage sûr des navires appartenant à Israël ou aux États-Unis ou affiliés à ces pays.

Le 28 février, Israël et les États-Unis ont lancé des attaques conjointes contre Téhéran et d'autres villes iraniennes, entraînant la mort du Guide suprême iranien de l'époque, Ali Khamenei, de hauts commandants et de civils. En réponse, l'Iran a mené des vagues de frappes de missiles et de drones contre des cibles israéliennes et américaines à travers le Moyen-Orient, ainsi que contre des infrastructures énergétiques et civiles dans plusieurs pays du Golfe, tout en imposant un contrôle strict sur le détroit d'Ormuz.

Un cessez-le-feu entre les parties a été conclu le 8 avril.

Xinhua/VNA/CVN