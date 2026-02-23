ONU : réunion du Conseil de sécurité sur la situation en République centrafricaine

Le Conseil de sécurité de l'ONU doit tenir lundi 23 février une séance d'information publique, suivie de consultations à huis clos sur la situation en République centrafricaine (RCA).

La Représentante spéciale du secrétaire général pour la RCA et cheffe de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), Valentine Rugwabiza, devrait présenter un exposé par visioconférence sur la base du dernier rapport du secrétaire général sur la situation dans le pays et les activités de la MINUSCA, diffusé aux membres du Conseil le 13 février et couvrant les développements survenus depuis le premier octobre 2025.

La réunion de lundi 23 février est la première session du Conseil consacrée à la RCA depuis la tenue des élections générales, législatives et présidentielles du 28 décembre 2025. Mme Rugwabiza devrait présenter le soutien apporté par la MINUSCA à l'organisation de ces élections, conformément à son mandat.

Ce soutien a notamment consisté en une assistance logistique et technique, comme la distribution de bulletins de vote et d'autres matériels électoraux aux bureaux de vote à travers le pays, ainsi qu'en des campagnes d'éducation civique et de sensibilisation des électeurs.

La mission a également contribué à la sécurité des élections en coordination avec les Forces armées centrafricaines (FACA) et la police nationale. La représentante spéciale du secrétaire général pour la RCA pourrait également souligné les efforts continus de la MINUSCA pour renforcer les capacités des institutions nationales à promouvoir et protéger les droits de l'homme et exposé la situation financière de la mission, qui a limité l'allocution des ressources et imposé des contrôles stricts des dépenses, la priorité étant donnée aux missions essentielles.

Par ailleurs, les membres du Conseil pourront se féliciter de la tenue des élections combinées en République centrafricaine, prendre acte de la réélection de M. Touadéra et encourager toutes les parties prenantes à résoudre tout différend électoral par le dialogue pacifique. Ils devraient également se concentrer sur la mise en œuvre de l'Accord politique pour la paix et la réconciliation de 2019.

