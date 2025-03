L'UE renforce son soutien à l'Ukraine avec une aide de 30,6 milliards d'euros pour 2025

Les chefs d'État et de gouvernement de l'UE se sont réunis lors d'un sommet extraordinaire à Bruxelles, en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky, pour examiner les besoins urgents de l'Ukraine face aux récentes évolutions du conflit avec la Russie.

"Nous avons déjà fourni 135 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine depuis 2022. Notre soutien est indéfectible si cette guerre se poursuit. Lors de futures négociations de paix, lors de la reconstruction, nous serons aux côtés de l'Ukraine et aussi sur la voie d'adhésion à l'UE", a déclaré Antonio Costa, président du Conseil de l'UE, lors de la conférence de presse.

Le Conseil européen a également exhorté les États membres à accroître leur soutien à l'Ukraine. "Plusieurs États membres ont déjà annoncé leur engagement à hauteur de 15 milliards d'euros", a indiqué M. Costa.

Les dirigeants européens ont chargé le Conseil de l'UE de travailler d'urgence sur de nouvelles initiatives pour répondre aux besoins pressants de l'Ukraine en matière militaire et de défense.

L'UE s'est dite prête à soutenir l'Ukraine lorsqu'elle décidera de s'engager dans des négociations de paix avec la Russie.

En vue d'une paix globale, juste et durable, l'Union européenne et ses États membres sont disposés à continuer de contribuer aux garanties de sécurité, en fonction de leurs compétences et capacités respectives, conformément au droit international, y compris l'utilisation possible des instruments de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC).

