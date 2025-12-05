Australie : TikTok va bloquer les comptes des moins de 16 ans conformément à la loi

La plateforme TikTok, propriété de l'entreprise chinoise ByteDance, a prévenu vendredi qu'elle allait bloquer les comptes des moins de 16 ans en Australie pour se conformer à l'interdiction prochaine des réseaux sociaux aux plus jeunes dans ce pays, qui rentre en vigueur le 10 décembre.

"Les adolescents disposant d'un compte existant seront informés qu'ils ne pourront plus utiliser leur compte, qui deviendra inactif" le jour de l'entrée en vigueur de la loi, a annoncé dans un communiqué TikTok. "S'ils ont déjà publié du contenu, celui-ci ne sera plus accessible aux autres utilisateurs sur TikTok", a précisé l'entreprise en ajoutant que les jeunes bloqués pourront faire appel pour prouver leur âge, notamment en fournissant des photos de leur visage, une autorisation de carte de crédit ou une pièce d'identité officielle. TikTok a exhorté les parents à "discuter" avec leurs enfants pour s'assurer qu'ils restent honnêtes sur leur âge. La nouvelle loi australienne prévoit de réserver l'accès des plateformes aux plus de 16 ans, une première mondiale. Les entreprises s'exposent à des amendes de 49,5 millions de dollars australiens (28 millions d'euros) si elles ne prennent pas de "mesures raisonnables" pour respecter la loi.

AFP/VNA/CVN