Turquie : l'inflation à 31,1%, au plus bas depuis quatre ans

L'inflation a ralenti en Turquie en novembre, à 31,1% sur un an contre 32,9% en octobre, soit son plus bas niveau depuis quatre ans, selon les chiffres officiels publiés mercredi 3 décembre.

La flambée des prix concerne tout particulièrement l'éducation (+66,2% sur douze mois) et le logement (+49,9%). Sur un mois, la hausse des prix à la consommation s'établit à 0,9%, en net reflux par rapport à octobre (+2,6%). L'inflation, supérieure à 30% en glissement annuel depuis novembre 2021, avait dépassé les 75% en mai 2024 avant d'entamer un ralentissement. Les chiffres officiels sont toutefois contestés par les économistes indépendants du Groupe de recherche sur l'inflation (Enag), qui calculent la hausse des prix à la consommation à 56,8% sur 12 mois.

AFP/VNA/CVN