À trois ans, un Indien devient le plus jeune joueur d'échec classé

Le jeune prodige a devancé le précédent record de son compatriote Anish Sarkar, qui avait trois ans, huit mois, et 19 jours, lorsqu'il est entré au classement Fide en novembre l'année dernière. Kushwaha, scolarisé en maternelle dans l'Etat indien du Madhya Pradesh (Centre) a obtenu un classement en parties rapides de 1.572, indique la fédération sur son site. Pour obtenir un classement de la FIDE, un joueur doit battre au moins un joueur classé. Un classement est un score obtenu en fonction des performances d'un joueur d'échecs mais ne représente pas un rang. Le numéro un mondial Magnus Carlsen est ainsi le premier du classement mondial des échecs rapides de la FIDE avec un classement de 2.824. Le père du jeune joueur indien, cité dans des médias locaux, a estimé que l'exploit de son fils était une "source de grande fierté et d'honneur". "Nous voulons qu'il devienne grand maître", a-t-il ajouté.

AFP/VNA/CVN